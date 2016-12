Pelotas e Rio Grande não terão queima de fogos no Réveillon

Corte de gastos

A tradicional queima dos fogos de artifício que acontece nas Praias do Laranjal, em Pelotas, e no Balneário do Cassino, em Rio Grande, não vai acontecer neste ano. A decisão foi tomada por corte de gastos.



Pelotas, que pelo segundo ano consecutivo não terá os fogos, vai poupar R$ 150 mil. Nenhum evento público deve acontecer na virada do ano na cidade.

Em Rio Grande, a prefeitura também comunicou que não haverá a tradicional festividade. No ano passado, 12 minutos de fogos custaram também R$ 150 mil. Segundo a prefeitura, a medida também foi adotada como forma de apoio à causa animal.

Neste ano, a festa da virada de Rio Grande contará com artistas locais, estaduais e nacionais. As apresentações serão custeadas através da Lei Rouanet. O evento acontece no sábado, no Campo do Praião, às 20h.

