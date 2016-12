Ritmo de arrecadação não diminui após anúncio de Marchezan

Guerra do IPTU

A arrecadação do IPTU de Porto Alegre fechou em R$ 67 milhões até essa terça-feira, quando foram recebidos R$ 9 milhões pela prefeitura municipal. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda não houve alteração no ritmo de pagamentos mesmo após o anúncio do prefeito eleito, Nelson Marchezan Júnior, que ofertou desconto e prazo maiores a partir de janeiro.

Leia mais

Dois conselheiros do TCE se declaram impedidos de julgar fim do desconto no IPTU prometido por Marchezan

Briga por IPTU expõe ruído na gestão de Marchezan



A expectativa da Receita Municipal é que o o maior volume de pagamentos ocorra amanhã (29), último dia do mês com agências bancárias abertas, já que haverá feriado bancário no dia 30.



A ideia é arrecadar R$ 170 milhões até esta quinta-feira e R$ 350 milhões até o dia 3 de janeiro. O recurso será usado para pagar a folha de dezembro dos servidores municipais.

Na segunda-feira, Marchezan prometeu desconto de 15% para quem pagar o IPTU a partir do dia 4 de janeiro - percentual maior do que o apresentado por José Fortunati, de 12% para pagamento até 3 de janeiro. O desconto maior é motivo de questionamento pelo Ministério Público de Contas.