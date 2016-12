RS já arrecadou mais de R$ 382 milhões com antecipação do IPVA 

Cofres públicos

Desde segunda-feira, o Rio Grande do Sul arrecadou R$ 382,4 milhões com a antecipação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, 528.496 proprietários de veículos já estão com o imposto quitado no Estado. As informações são da Rádio Gaúcho.

Leia mais:

Com depósito de R$ 700, Estado quita salários de 65% dos servidores

Sartori é vaiado em cerimônia de formação de 166 PMs

Veja quanto cada prefeitura gaúcha deve receber das multas de repatriação



Na tarde desta quinta-feira, o pagamento do DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de via Terrestres) foi normalizado para os clientes do Banco Itaú. Desde o começo da semana, agências bancárias registraram problemas na atualização do sistema que recebe o valor, impedindo o pagamento do seguro.



Com a normalização da transação nas agências do Itaú, a quitação do DPVAT não apresenta mais problemas na rede bancária no Estado. Até o momento, R$ 93,9 milhões foram recolhidos. Como os bancos não abrem nesta sexta-feira devido ao feriado de Ano-Novo, o pagamento do seguro pode ser feita nos terminais de autoatendimento ou internet banking.



O pagamento do IPVA antecipado com desconto máximo de 27% pode ser feito até o dia 2 de janeiro. Depois dessa data, o contribuinte poderá pagar o imposto com desconto menor até 31 de março. A previsão de arrecadação total com o IPVA no Estado é de R$ 2,619 bilhões.



Valores do DPVAT 2017



— Automóveis: R$ 63,69

— Motocicletas: R$ 180,65

— Caminhões e caminhonetes: R$ 66,66 (era de R$ 105,81)

— Ônibus e micro-ônibus com cobrança de frete e lotação de mais de 10 passageiros: R$ 246,23

— Ônibus e micro-ônibus sem cobrança de frete ou lotação de até 10 passageiros, com cobrança de frete: R$ 152,67

— Ciclomotores de até 50 cilindradas: R$ 81,90 (era de R$ 130)



*Rádio Gaúcha