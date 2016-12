Salário mínimo reajustado, Sartori vaiado e a movimentação do trânsito: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Temer reajusta salário mínimo para R$ 937 em 2017



Foi assinado nesta quinta-feira, pelo presidente Michel Temer, o decreto que reajusta o salário mínimo de R$ 880 para R$ 937. O documento deve ser publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, e o novo valor passa a vigorar a partir do próximo domingo.

2. Estado quita salários de 65% dos servidores

Foto: Ivan de Andrade / Divulgação

O Piratini vai integralizar o salário de 65% dos servidores estaduais nesta quinta-feira. No início da noite, será depositada mais uma parcela de R$ 700 nas contas dos trabalhadores do Executivo. Segundo o governo, o depósito quita os vencimentos de todos os funcionários públicos que têm renda líquida na faixa de até R$ 2.960.

3. Vaias a Sartori marcam cerimônia de formação de 166 novos PMs

Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

A Brigada Militar realizou a formatura de 166 novos policiais militares. Do total, 159 estão aptos para irem às ruas nos próximos dias — outros sete concluíram o curso mediante liminar e aguardam decisão judicial. Durante a cerimônia, familiares dos novos brigadianos vaiaram o governador José Ivo Sartori, no momento em que ele foi chamado para discursar.

4. AO VIVO: acompanhe o trânsito na saída para o feriado de Ano-Novo



Com a proximidade do Ano-Novo, diversos gaúchos pegarão a estrada rumo ao Litoral, ao Interior ou à Capital para passar a virada com suas famílias. Apenas na freeway, rumo ao Litoral Norte, são esperados cerca de 175 mil veículos entre esta quinta-feira e o sábado.

5. Marchezan anuncia novos secretários, mas posse será com equipe incompleta

Foto: Cleidi Pereira / Agência RBS

Prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB) anunciou mais quatro nomes que irão compor o seu secretariado. Com isso, o tucano definiu quem serão os titulares de 10 das 15 secretarias e deverá tomar posse, no domingo, com a equipe incompleta.

6. Veja quanto cada prefeitura gaúcha deve receber das multas de repatriação



Os 497 municípios gaúchos vão receber um total de R$ 283,4 milhões dos recursos das multas do programa de repatriação, segundo a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Em infográfico, confira quanto cada município deve receber.

7. Vítima de assalto em Porto Alegre serviu em missão de paz no Timor-Leste



Foto: Felipe Daroit / Agência RBS

O clima de consternação tomou conta do ambiente de trabalho da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), nesta quinta-feira, depois da confirmação da morte do agente de trânsito Carlos Henrique Severo, 39 anos. Ele foi baleado por assaltantes em uma loja na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Em 2000, como militar do Exército, ele participou de Missão de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Timor-Leste.

8. Obama expulsa 35 russos após suposta interferência nas eleições nos EUA

Foto: Saul LOEB e Natalia KOLESNIKOVA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou uma série de medidas contra a Rússia por sua suposta interferência na eleição presidencial deste ano, incluindo a expulsão de 35 agentes de inteligência do país e o encerramento das instalações russas em solo americano. Os funcionários, que trabalham em Washington e no consulado em São Francisco, têm 72 horas para deixarem os EUA.

9. Pesquisa revela posições de Grêmio e de Inter em ranking das maiores torcidas do Brasil

Foto: Montagem sobre fotos / Agência RBS

Estudo do Instituto Paraná de Pesquisas, envolvendo homens e mulheres entre 16 e 60 anos, revelou que o Grêmio é dono da sétima torcida do país, ou 3,5% do total de torcedores. O Inter ficou em 10º, com 2,7%. O Flamengo continua na liderança do ranking nacional, com absurdos 16,2%.