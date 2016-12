Saque de contas inativas do FGTS, votação na Assembeia e cassação de Jardel: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Tudo que você precisa saber sobre a liberação de saque do FGTS



Foto: Divulgação / Laine Valgas

Milhões de trabalhadores que só podiam olhar para o dinheiro parado na conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverão botar essa grana no bolso em 2017. O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira que será possível sacar o valor de contas sem movimentação até 31 de dezembro de 2015. Tire suas principais dúvidas aqui.

2. Acompanhe o quarto dia de votações do pacote de Sartori

Foto: Camila Domingues / Especial

A sessão que marca o quarto dia de votação do pacote de Sartori na Assembleia Legislativa começou com clima tenso do lado de fora, onde BM e manifestantes entraram em confronto antes mesmo do início das discussões em plenário. Acompanhe.

3. Deputado Mário Jardel (PSD) tem mandato cassado pela Assembleia

Foto: Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Por 51 votos a 0, a Assembleia cassou na tarde desta quinta-feira o mandato do deputado Mário Jardel (PSD). O processo de cassação do parlamentar durou um ano, desde que surgiram as denúncias contra o ex-atleta envolvendo a Operação Gol Contra.

4. Seguro DPVAT poderá ser pago a partir de segunda-feira no RS

Foto: Alvarélio Kurossu / Agencia RBS

O motorista que realizar a quitação antecipada do IPVA 2017 a partir da próxima segunda-feira já poderá realizar, na mesma operação, o pagamento do DPVAT, informa a Secretaria Estadual da Fazenda. São necessários dois dias para atualizar o sistema junto aos bancos credenciados a recolher o IPVA 2017, o que a Receita Estadual providenciará ao longo do final de semana.

5. Verão 2017 será mais quente e com menos chuva do que o anterior

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

O verão começou na quarta-feira dando uma prévia de como será sua passagem pelo Rio Grande do Sul: quente e seco. Para a estação, os gaúchos podem esperar temperaturas mais elevadas e menor volume de chuva do que no verão anterior. Podem ocorrer máximas próximas aos 40°C e períodos de estiagem.

6. Jô Soares fecha novo contrato de um ano com a Globo

Foto: Ramón Vasconcelos / Divulgação

O apresentador Jô Soares fechou novo contrato de um ano com a Globo, informou nesta quinta-feira a colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo. De acordo com a jornalista, o apresentador terá um ano sabático e teria ficado de apresentar um novo projeto para 2018.

7. Dossiê Libertadores: a análise dos adversários do Grêmio no Grupo 8

Foto: Montagem sobre fotos de Norberto Duarte

O caminho do Grêmio na fase de grupos da Libertadores 2017 já está desenhado. O time de Renato Portaluppi caiu no grupo considerado como o mais fácil da competição, o oito, tendo o venezuelano Zamora, o chileno Deportes Iquique e o paraguaio Guaraní como adversários.

8. Diretor do Vitória confirma contato para fechar com um jogador do Inter

Foto: Divulgação / Esporte Clube Vitória

A lista do Vitória em que constam nomes como Alan Costa, Geferson e Ariel, do Inter, e Fred, do Grêmio como possíveis reforços para Argel em 2017 é verdadeira, sustentou o diretor de futebol do clube, Sinval Vieira. O dirigente ainda afirmou que há contato com os colorados para fechar com um desses três jogadores.

