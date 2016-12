Servidores estaduais irão receber parte dos salários na quinta-feira

Saldo insuficiente para quitação

O Governo do Estado ainda está fazendo as contas. O que não foi decidido é se será pago só parte do salário de dezembro, só parte do 13º ou um pouco dos dois. O certo é que o Piratini não tem o suficiente nem para pagar nem mesmo uma das folhas integralmente. As informações são do blog Cenário Político, da Rádio Gaúcha.

O saldo nos cofres da Fazenda deve fechar na quarta-feira em cerca de R$ 650 milhões, enquanto que a folha de dezembro é de R$ 1,4 bilhão. A folha do 13º soma R$ 1,25 bilhão. Se o Executivo decidir pagar só o salário de dezembro, será mais um mês de parcelamento, o 11º consecutivo. Nesse cenário, cada servidor receberia cerca de R$ 2 mil reais.

Questões legais

O que está em estudo pela Secretaria Estadual da Fazenda é qual o impacto legal de não pagar o mês ou a gratificação natalina integralmente, já que há decisões judiciais que obrigam as duas coisas.

O certo é que o dinheiro precisa ser destinado às contas dos servidores até a noite de quarta-feira. Assim, os valores estarão disponíveis para saque na manhã de quinta. O Piratini não descarta novos depósitos durante o dia.

O Estado confirmará até a manhã de quarta-feira a decisão.

