Temporal deixa 140 mil clientes da CEEE sem luz no Estado

Transtornos

Aproximadamente 140 mil clientes da CEEE estão sem luz no Rio Grande do Sul em decorrência da chuva que atingiu o Estado na noite deste domingo. Durante o temporal, foram registradas rajadas de vento superiores a 70 km/h. As informações são da Rádio Gaúcha.



As regiões mais afetas em Porto Alegre são nos bairros Cidade Baixa, Higienópolis, Belém Velho, Vila Nova e Nonoai. Cidades da Região Metropolitana, como Guaíba e Viamão também apresentam falta de luz. No Sul do Estado, há pontos sem energia em Pelotas e Capão do Leão.



A CEEE informou, através de sua conta oficial no Twitter, que equipes já estão na rua trabalhando para restabelecer o serviço. A próxima atualização da companhia será feita na manhã desta segunda-feira. As demais concessionárias ainda não informaram o número de clientes sem energia elétrica.



*RÁDIO GAÚCHA