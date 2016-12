Três pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte no Amazonas

Acidente em investigação

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirma acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ICU, modelo BE-58, ocorrido em Tabatinga, no Amazonas. A aeronave estava desaparecida e foi encontrada por volta das 15h30min (horário local) de sexta-feira. A aeronave foi encontrada a 13,5 quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de Tabatinga. Bombeiros locais informaram que quatro pessoas estavam a bordo. Três pessoas morreram e uma sobreviveu. Os nomes não foram divulgados.



De acordo com informações divulgadas pela FAB, o pequeno avião havia decolado de Tefé (AM) com quatro passageiros a bordo, às 10h32min local. O destino era Tabatinga (AM). O piloto fez o último contato com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era 11h30min local.

Uma equipe de investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), sediado em Manaus, será enviada ao local do acidente para iniciar os trabalhos de investigação. A previsão de chegada é por volta das 16h local.

O objetivo dessa investigação é prevenir ocorrências semelhantes, por meio de Recomendações de Segurança. Para isso, a equipe leva em conta diversos fatores contribuintes, sejam materiais (sistemas da aeronave e projeto, por exemplo), humanos (aspectos médicos e psicológicos) ou operacionais.

Não é possível estabelecer prazo para o término das investigações, o qual varia de acordo com a complexidade de cada ocorrência. No entanto, é importante ressaltar que não é necessário esperar a finalização do processo para promover ações preventivas: à medida que identifica possíveis fatores de risco para a aviação, o CENIPA emite as Recomendações de Segurança.

*Agência Brasil