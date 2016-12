Último dia de funcionamento dos bancos antes do Ano-Novo: veja 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. Bancos não funcionarão na sexta-feira: o que abre e o que fecha no Ano-Novo

Quem precisa utilizar as agências bancárias antes do feriado de Ano-Novo precisa se apressar. Os bancos funcionam até esta quinta-feira. Conforme a Federação Brasileiras de Bancos (Febraban), contas de consumo e carnês que venceriam nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos na segunda-feira, dia 2, sem multa por atraso. Confira outros serviços: o que abre e o que fecha no feriado de Ano-Novo.



2. Eleitor tem até esta quinta-feira para justificar ausência no segundo turno

Quem não votou no segundo turno das eleições municipais de 2016 tem até esta quinta-feira para justificar a sua ausência junto à Justiça Eleitoral. Para tanto, o eleitor deve preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (disponível aqui) e entregá-lo em qualquer cartório eleitoral, onde deve apresentar também um documento oficial original com foto e anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. Também termina nesta quinta, o prazo para sacar o abono salarial de 2014.



3. Ano-Novo terá fiscalização reforçada no trânsito

Mesmo que curta, a folga de Ano-Novo deve levar milhares de gaúchos às praias. A expectativa é de que 135 mil veículos desloquem-se pela freeway em direção ao Litoral Norte entre quinta-feira e sábado. Para o retorno, o fluxo deve ser ainda mais intenso, porque muita gente permanece junto à costa depois do Natal e retorna em meio ao movimento da virada de ano. Diante da previsão de grande concentração nas rodovias, haverá fiscalização reforçada nas rodovias gaúchas.

4. Marchezan recua e promete manter desconto de 12% no IPTU até fevereiro

Após a Justiça vetar o desconto de 15% no IPTU prometido por Nelson Marchezan — ao menos enquanto não fosse apresentado um estudo de impacto financeiro da medida —, o prefeito eleito de Porto Alegre desistiu, na noite de quarta-feira, da tentativa de ampliar o percentual de abatimento. O tucano prometeu, porém, manter o desconto de 12% oferecido pelo atual prefeito, José Fortunati, estendendo o prazo para o pagamento antecipado até o quinto dia útil de fevereiro, conforme foi aconselhado pelo TCE.

5. Grêmio busca reforços para o elenco. Inter descarta Mena para 2017

Odorico Roman, vice de futebol, esclarece a situação de negociações com jogadores que podem reforçar o clube que mira o tri da Libertadores em 2017. No Inter, o diretor-executivo Jorge Macedo afirma que "não existe nada" em relação ao jogador Mena, apesar de ter sido oferecido ao clube.



6. Tragédia com avião da Chapecoense completa um mês

Um mês depois do sonho de um título internacional ter se transformado no pesadelo de uma tragédia sem precedente no futebol brasileiro, a Chapecoense dá passos firmes em direção à reconstrução. Em 28 dias, dará início, na Arena Condá, à temporada mais emblemática dos seus 43 anos, envolta no paradoxo de disputar oito competições, de Catarinense a Libertadores, e construir um time competitivo quase do zero.



7. Quinta-feira segue com chuva na maior parte do RS

Com o avanço de um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai e da Argentina, a chuva se espalha por boa parte do Estado, com exceção da metade Sul. Oeste, região central, leste e nordeste gaúcho devem ter chuva intensa no decorrer do dia. No Leste, há chance de ventos acima dos 40 km/h. Com o céu nublado, as temperaturas não sobem tanto. Iraí deve registrar a maior temperatura, com 33°C. Porto Alegre deve ter 27°C. Na sexta-feira, há chance de pancadas de chuva forte à tarde e à noite. Os termômetros voltam a subir e as temperaturas se assemelham com as do início da semana.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA

ntFrom:cms -->