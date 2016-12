Veja os serviços públicos que funcionam nesta sexta-feira: 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. Confira quais serviços públicos funcionam no RS nesta sexta e no Ano-Novo

O feriado de Ano-Novo está batendo à porta. Os bancos já não abrem nesta sexta-feira, o último dia de funcionamento no ano foi na quinta, e só retomam o atendimento na segunda-feira. Mas conforme a Federação Brasileiras de Bancos (Febraban), contas de consumo e carnês que venceriam nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos no dia 2 sem a incidência de multas por atraso. Servidores públicos estaduais têm ponto facultativo nesta sexta-feira e alguns serviços terão horário especial no feriado de Ano-Novo. Já a prefeitura de Porto Alegre irá funcionar normalmente nesta sexta-feira, confirma a Secretaria Municipal de Administração. Confira quais serviços públicos funcionam no RS nesta sexta e no final de semana de Réveillon.



2. Veja documentos necessários para crianças e adolescentes viajarem sozinhos ou acompanhados

Pais e responsáveis que pretendem viajar com crianças nesta temporada de verão devem ficar atentos para que a partida não seja adiada. Isso porque, tanto para viagens nacionais quanto internacionais, há documentos que são indispensáveis para o embarque nas rodoviárias e aeroportos do país. E mesmo quem pega a estrada de carro não foge das regras. Para as viagens intermunicipais e interestaduais, por exemplo, a autorização concedida pelo Juizado da Infância e da Juventude é exigida apenas quando a criança, com menos de 12 anos, viajar sozinha. Veja abaixo as diferentes situações. Veja documentos necessários para crianças e adolescentes viajarem sozinhos ou acompanhados.



3. Sexta-feira poderá ter chuva em boa parte do Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira, o tempo deverá continuar instável na maior parte do Estado. Uma área de baixa pressão que se formará no Litoral Norte provocará precipitações em várias regiões do Rio Grande do Sul. O tempo poderá ficar firme apenas no Extremo Sul. O sábado poderá ser de chuva em algumas áreas. De acordo com a Somar Meteorologia, não se descarta a possibilidade de se ter tempo instável na virada do ano no Litoral Norte e em Porto Alegre.



4. Temer assina reajuste do salário mínimo para R$ 937 em 2017



O presidente Michel Temer assinou decreto que reajusta o salário mínimo e a medida estará publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. De acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que foi aprovado em 15 de dezembro pelo Congresso, o reajuste elevaria o salário de R$ 880 para R$ 945,80. No entanto, o valor foi reduzido para R$ 937, já que a inflação do período tende a ser menor do que a que havia sido calculada. Por lei, o reajuste do salário mínimo é feito com base na inflação do ano anterior e na variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.



5. Enquanto Estado anuncia 166 novos PMs, 1.920 se aposentaram em 2016

A Brigada Militar formou na quinta-feira 166 policiais para atuar nas ruas de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Canoas a partir desta sexta-feira. O número é ínfimo se comparado aos 17 mil servidores que deveriam ingressar na corporação para que fosse alcançada a cifra de 37 mil, quantidade considerada ideal pela lei no RS. Além da escassez, a corporação ainda enfrenta a debandada de policiais que optam pela aposentadoria aos 30 anos de serviço. Entre 1º de janeiro e 22 de dezembro deste ano, 1.920 abandonaram a farda para desfrutar do benefício, uma média de 5,39 aposentadorias por dia ao longo do ano. Em 2015, foram 1.888, contra 1.264 de 2014.



6. Inter aguarda proposta por Anderson

O Inter pode receber, do futebol inglês, oferta pelo meio-campista Anderson. Jogador recebe R$ 500 mil mensais no Beira-Rio. O jogador passa férias em Cancún. Chegou a um dos elegantes resorts do México na quarta-feira e, de cara, procurou o personal trainer do cinco estrelas em que se instalou para ajudá-lo nos treinos. Não deseja deixar o Inter e quer se apresentar em plena forma no dia 11 de janeiro.



7. Edílson se recupera de artroscopia

Por conta de uma "pequena lesão no menisco", lateral passou por procedimento cirúrgico na quinta-feira para se reapresentar bem no dia 12 de janeiro de 2017. Na data, Edílson já estará com condições de iniciar as atividades normalmente com o restante do grupo. Com os jogos pelo Corinthians no início da temporada de 2016, Edílson totalizou 44 jogos no ano.



*ZERO HORA