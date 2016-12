Voo da Chape, dispensas na TVE e promessa de desconto no IPTU da Capital: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Marchezan promete desconto maior para quem pagar IPTU em janeiro

Após ir à Justiça contra a antecipação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) proposto por José Fortunati, o prefeito eleito da Capital, Nelson Marchezan (PSDB), prometeu a ampliação do desconto e do prazo para quem deixar a quitação para janeiro. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira. Em resposta, Fortunati disse que o desconto atual do IPTU é a "única garantia do momento".



2. Voo da Chapecoense tinha excesso de peso, aponta Aeronáutica da Colômbia

Além de pouco combustível, o avião da companhia LaMia, que levava a delegação da Chapecoense para a final da Sul-Americana contra o Atlético-NAC, da Colômbia, também tinha excesso de peso. Pelo menos essa é a análise preliminar divulgada nesta segunda-feira pela Aeronáutica Civil da Colômbia (Aerocivil). Apesar disso, aponta o relatório, o que realmente colaborou para a queda do avião foi o pouco combustível.

3. Governo dispensa funcionários da TVE e da FM Cultura por 10 dias

Menos de uma semana após a aprovação da extinção da Fundação Piratini, o governo do Estado dispensou os funcionários da TVE e da FM Cultura por 10 dias. Com o recesso, parte dos servidores está impedida de acessar o prédio onde funciona o órgão, no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre.

4. Primeiro reforço do Grêmio, volante Michel chega a Porto Alegre

O primeiro reforço do Grêmio para 2017 chega na noite desta segunda-feira a Porto Alegre. O volante Michel, 26 anos, desembarcará no final do dia, realizará exames médicos na manhã desta terça e assinará seu contrato com o clube. Ele renovou com o Grêmio Novorizontino, com quem tinha contrato até dezembro de 2017, e será emprestado ao Grêmio por um ano. Caso queira permanecer com Michel, o clube gaúcho terá o direito de exercer uma cláusula de compra e ficar com o jogador.

5. Juventude não aceita troca de jogadores para negociar zagueiro Klaus com o Inter

Clube caxiense conta com valor de transferência para equilibrar finanças. Segundo o presidente Roberto Tonietto, o Juventude é dono de 60% dos direitos do zagueiro de 22 anos.



6. Novas séries que prometem em 2017

Na coluna Spoiler, cinco sugestões para diferentes estilos.