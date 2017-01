60% dos hospitais filantrópicos do RS dizem que não conseguirão pagar em dia a folha de dezembro

Crise na saúde

Desde semana passada, funcionários do Hospital São Carlos, de Farroupilha, estão em greve por atrasos no 13º salário

Em razão da crise financeira, 60% das 245 Santas Casas e hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul advertem que não terão dinheiro suficiente para pagar a folha salarial de dezembro dos seus funcionários, com vencimento previsto para esta sexta-feira. Os administradores reclamam de atrasos nos repasses do governo do Estado no valor de R$ 180 milhões.

A conclusão é de uma pesquisa realizada pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Filantrópicos e Religiosos do Estado — estabelecimentos que atendem mais de 70% do SUS no Rio Grande do Sul e empregam 60 mil trabalhadores. Conforme o levantamento, 39% desses locais estão com o repasse de férias pendente, 27% ainda não conseguiram quitar o 13º de seus empregados e 42% estão com salários de outros meses pendurados. Muitos dos que bancaram o 13º só conseguiram fazer isso porque pediram empréstimos bancários.

— O quadro é alarmante. Já viemos de um ano com calendário absolutamente irregular de pagamentos, que se agravou em dezembro, porque o governo federal demorou a depositar os valores da média e alta complexidade. Temos conhecimento das dificuldades do Estado, mas há um limite de tolerância. Precisarmos receber — diz o presidente da entidade, André Emílio Lagemann.

Lagemann é diretor do Hospital Ouro Branco, em Teutônia, no Vale do Taquari, e diz que não terá condições de honrar as remunerações dos colaboradores nesta semana. Ao todo, as dívidas da instituição chegam a R$ 1,2 milhão. Lá ainda não há paralisação, mas em outros lugares, como o Hospital de Farroupilha, na Serra, isso já vem ocorrendo.

Procurada por ZH, a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual da Saúde limitou-se a informar que a pasta aguarda o pagamento integral da folha dos servidores públicos estaduais para então programar o pagamento de repasses aos hospitais.