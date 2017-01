"90% do gado foi levado pelo rio", estima coordenador da Defesa Civil de Rolante

Enchente histórica

Principal via de acesso a Rolante, a ERS-439 está inundada, bloqueando a entrada do município

Principal via de acesso a Rolante, a ERS-439 está inundada, bloqueando a entrada do município

O rompimento de um açude, na noite de quinta-feira, provocou estragos históricos em Rolante, no Vale do Paranhana. Corpo de Bombeiros Voluntários e Defesa Civil ainda calculam os prejuízos, mas o levantamento preliminar feito na madrugada desta sexta pelo coordenador das duas entidades, Leandro Gottschalk, é trágico.

Além de terem ficado ilhados, já que o acesso à cidade foi bloqueado, diversos moradores perderam tudo, inclusive as próprias casas. Cerca de 100 famílias estão desalojadas — não há registro de desaparecidos ou vítimas. Os prejuízos afetam, também, a indústria, sendo que o setor calçadista é a base da economia do município de 20,8 mil habitantes, e a produção rural.

— Na agricultura, é praticamente incalculável o tamanho do prejuízo, mas podemos praticamente assegurar que 90% do rebanho do gado leiteiro e de corte foram todos levados pelo rio. Morreram, com certeza — estimou Gottschalk em entrevista ao programa Madrugada Gaúcha.

— Alto Rolante é uma localidade industrial, que tem muitas empresas de médio e grande porte. Houve empresas que praticamente perderam todo o seu patrimônio com essa enxurrada — acrescentou ele.



Nas palavras do coordenador da Defesa Civil, a água atingiu locais que "nem nas piores enchentes" havia chego. Isso porque, após uma chuvarada localizada, que começou por volta das 16h de quinta-feira e chegou ao ápice às 21h, a água do açude transbordou o Rio Mascarada, que banha a localidade de mesmo nome no interior do município, para depois encher o Rio Rolante.

A enchente corroeu estradas vicinais, obras de artes e pontes. A ERS-239, principal rodovia de acesso à Rolante, foi danificada em vários pontos, sendo que a entrada da cidade está inundada.

— Neste momento não dá para entrar em Rolante — disse Gottschalk, pouco depois das 4h desta sexta-feira.



Quanto à extensão da enxurrada para outros municípios, o coordenador acredita que não será grave. Segundo ele, as águas descem o Vale do Paranhana, de São Francisco de Paulo até até Rolante, com uma velocidade acentuada devido à declividade do terreno, causando estragos no município. O que não acontece de Rolante em diante, já que o "rio acaba perdendo velocidade e energia".

