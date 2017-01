Abusos a crianças refugiadas na Dinamarca refletem perigos por toda a Europa

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Langeland, Dinamarca – Os primeiros requerentes de asilo, cinco meninos africanos tímidos, chegaram em julho de 2014, dias depois que as autoridades desta pequena ilha dinamarquesa deram permissão para a instalação um abrigo infantil.

Organizadores locais abriram às pressas 20 abrigos, que receberam mais de 3.200 refugiados, um ato que misturou generosidade humanitária e incentivo econômico para uma comunidade pobre, pois as novas instalações receberam milhões em subsídios do governo.

Mas o passo foi muito grande e aconteceu rápido demais: dois anos depois, a rede de abrigos de Langeland está cheia de problemas e abusos, incluindo incêndio criminoso, brigas, estupro e abuso sexual.

Os escândalos questionam o bom senso e as motivações dessa rápida expansão, mas também apontam perigos em toda a Europa, onde muitos países estavam, do mesmo modo, mal preparados para o aumento do número de migrantes e o grande volume de menores desacompanhados entre eles.

"Os sistemas de proteção infantil falharam com essas crianças na Europa inteira. Supõe-se que tudo estesteja sob controle quando chegam à costa europeia, mas, na verdade, é só o começo de uma nova fase da jornada delas", disse por telefone Sarah Crowe, porta-voz da Unicef em Genebra.

Em novembro, a instituição relatou que 22.775 menores desacompanhados chegaram à Europa, saídos da África, desde janeiro de 2016, número quase duas vezes maior que o de 2015. E descobriu problemas graves nos cuidados de crianças que pedem asilo no continente.

"Em partes da Alemanha, alguns centros familiares não são adequados para crianças. Elas são vítimas de violência e abuso e os funcionários não têm formação adequada. Estamos trabalhando para melhorar os padrões", disse Sarah.

Em junho, o Human Rights Watch expressou preocupações semelhantes em relação aos responsáveis por centros de asilo. Autoridades francesas e britânicas também foram criticadas por causa de cuidados com crianças desacompanhadas no vasto campo de migrantes conhecido como "A Selva", no porto francês de Calais.

A Europol, Agência de Inteligência Criminal da União Europeia, disse, em janeiro de 2016, que pelo menos dez mil menores desacompanhados haviam desaparecido depois de chegar à Europa.

Presumivelmente se perderam nas brechas dos sistemas de asilo de vários países, ou se reuniram à família ou amigos, mas o que exatamente aconteceu ainda é um mistério.

A lição de Langeland, alguns admitem agora, é que cuidar de crianças migrantes e refugiadas vulneráveis, que fogem de conflitos como o da Síria, do Afeganistão e da Eritreia, requer habilidades especiais que muitos funcionários nos centros de asilo não possuem.

Como o caso de dois funcionários em um centro na vila de Tulleboelle, acusados de terem relações sexuais com menores – acusação semelhante a estupro nos Estados Unidos – e de terem se envolvido em outros atos sexuais com sete jovens refugiados com idades de 16 a 18 anos.

Em outro centro, Praestekaergaard, também administrado pelo município de Langeland, 12 crianças podem ter sido vítimas de abuso sexual por parte de outras crianças refugiadas. Os abusos aconteceram em 2015, mas só vieram a público em novembro.

Ulrik Pihl, responsável pelo programa de asilo, foi afastado do cargo depois que as críticas revelaram que ele não informou o serviço de imigração dinamarquês dos episódios, mesmo quando foram relatados à polícia.

Em novembro, o governo anunciou que Langeland e outro município poderiam ser impedidos de receber menores desacompanhados no futuro.

"Eu claramente quero me dissociar do abuso", disse Pihl em uma entrevista. Ele lamentou não ter informado as autoridades prontamente, mas insistiu que os problemas foram inevitáveis.

"Não acho que poderia ter evitado isso. Não havia nada nos registros policiais daqueles funcionários."

Porém, Pihl reconheceu que, por causa da grande quantidade de recém-chegados e do período agitado em muitos centros novos devido ao rápido crescimento, não teve tempo de educar os membros da equipe.

Um memorando do município sobre os episódios no centro Praestekaergaard reconheceu que a instalação tinha "poucos funcionários", mas acrescentou que havia recebido mais verba do Serviço Dinamarquês de Imigração para resolver a questão.

Documentos do governo obtidos pela Radio24syv revelaram que o Serviço de Imigração nacional havia recebido repetidas advertências do Conselho Dinamarquês de Refugiados, um grupo não governamental, sobre maus-tratos a crianças por membros da equipe, em dezembro de 2014.

Essas advertências citavam tendências suicidas entre algumas crianças e diziam que membros da equipe haviam acordado algumas delas jogando-lhes água fria ou removendo o colchão. Mas a isso se seguiu apenas um único telefonema para o município de Langeland, afirmavam os documentos. Em dezembro, o governo disse que vai reforçar a supervisão dos centros de asilo.

Em uma tarde recente, a única luz acesa nos escritórios da prefeitura de Langeland era a de Kurt Habekost, o recém-nomeado diretor temporário do asilo.

"Admito que fomos lentos demais, mas quando você monta um centro em 48 horas, leva algum tempo para educar os funcionários", disse ele, referindo-se à formação dos membros da equipe dos abrigos.

"Talvez devêssemos ter prestado mais atenção às instalações para crianças, mas o recrutamento é difícil porque a maioria das pessoas sabe que esse é um emprego temporário", admitiu.

Com os problemas e menos refugiados chegando à Europa agora, oito dos centros do Langeland tiveram as atividades encerradas, outros sete serão fechados nos próximos meses e 82 funcionários foram dispensados.

Mesmo assim, Pihl defende as realizações dos centros de asilo de Langeland.

"Temos uma organização ágil e podemos abrir um centro infantil em três dias. Conseguimos gerenciar a administração para pagar salários, distribuir o dinheiro e alimentar aqueles que pedem asilo. Simplificamos os processos e nos tornamos um modelo para outros."

E acrescentou: "Não existe rosa sem espinho. Quando a Dinamarca hospeda 20 mil requerentes de asilo, haverá incêndios, brigas, estupro e crime, porque isso também aconteceria com 20 mil dinamarqueses".

Por Martin Selsoe Sorensen