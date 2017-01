Aos 81 anos, morre o jornalista e ex-deputado Adroaldo Streck

Luto

O jornalista, advogado e político gaúcho Adroaldo Marli Streck morreu na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre, aos 81 anos. O natural de Cachoeira do Sul estava internado desde o dia 3 de novembro do ano passado no Hospital Mãe de Deus. As causas da morte ainda não foram confirmadas.



O corpo do comunicador será velado nesta quinta-feira no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. O horário ainda não foi confirmado pela família.



Streck escreveu seu nome na história do jornalismo gaúcho. Em 1957, foi um dos fundadores da Rádio Guaíba. Além do rádio, Adroaldo também teve passagens pela TV Guaíba e pelo jornal Correio do Povo, como colunista. Advogado, formado pela UFRGS, Streck continuou exercendo a profissão de jornalista.



Como político, Streck iniciou sua carreira em 1963 quando eleito deputado estadual. Após seu mandato, retornou ao jornalismo, tanto na Rádio quanto na TV Guaíba, em 1976. Dez anos depois, em 1987, foi eleito deputado federal constituinte pelo PDT no Rio Grande do Sul.



Adroaldo Streck ao laod do então candidato à presidência da república Geraldo Alckmin, em 2006 Foto: Marcos Nagelstein / Agencia RBS

Em 1988, tornou-se colunista do Correio do Povo, em Brasília. Seguiu carreira política até 2003, tendo votado pela abertura do processo de impeachment contra o presidente Fernando Collor, em 1992.



Em 2015, Adroaldo Streck publicou seu livro "Dívidas de Gratidão", com a seguinte mensagem na introdução:



"O título, 'Dívidas de Gratidão', reflete meu exato sentimento pelo tanto que recebi. Com esta frase sintetizo a publicação: Grato por tudo¿.



Adroaldo deixa sua esposa Irene de Morais Streck e dois filhos.



*ZERO HORA