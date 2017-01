Após ataque a ônibus, linhas são normalizadas na Capital: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Chuva causa estragos na Região Metropolitana

Após o temporal que atingiu parte do RS entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, um novo aguaceiro chegou ao Estado no fim da tarde de quarta. Porto Alegre, Vale do Sinos e a Região Metropolitana estão entre as áreas mais atingidas pelo fenômeno climático. Em todo o Estado, mais de 150 mil clientes ficaram sem energia elétrica — hoje de manhã, o número caiu para 35 mil. A falta de eletricidade também influenciou no abastecimento de água em alguns municípios. Na Região das Ilhas, moradores bloquearam a BR-290 por mais de 4 horas em protesto contra a falta dos serviços.



2. Risco de temporal segue nesta quinta-feira

A frente fria que passa pelo RS continua provocando tempo instável. A condição traz nebulosidade e baixa as temperaturas, o que dá menos combustível para temporais. Mesmo assim, o alerta continua para o risco de chuva forte e rajadas de vento, mas não com a mesma intensidade das últimas 24 horas. No Oeste e na Região Metropolitana, há possibilidade de rajadas de vento entre 61 e 99 km/h. Há risco de queda de granizo nas áreas mais próximas a Santa Catarina. Em Porto Alegre, a máxima esperada é de 29ºC e em Capão da Canoa, a temperatura deve chegar aos 31ºC.

Veja a previsão do tempo para a sua cidade



3. Ônibus voltam a circular nesta manhã após reforço do policiamento

Após o arrastão e o incêndio de um ônibus da linha T3 no final da tarde de quarta-feira, ao lado do Postão da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, 12 linhas de ônibus pararam de sair das garagens. Com o reforço do policiamento pela Brigada Militar hoje de manhã, o transporte foi normalizado. As linhas que voltaram a circular a partir das 6h30min são: 149 - 149.1 - 177 - 195 - 244 - 244.1 - 263 - 264 - 265 - 282 - 282.1 - C80.

4. Vai pegar a estrada? Veja se é melhor abastecer na Capital ou pelo caminho

Para quem vai de carro ao Litoral, os gastos com gasolina costumam ser pesados. Uma viagem de ida e volta de Porto Alegre para Torres, por exemplo, consome, aproximadamente, 30 litros do combustível num carro econômico. Se abastecer em Porto Alegre, vai custar R$ 116. Por outro lado, se o motorista viajar com meio tanque e completar na vizinha catarinense, Passo de Torres, economizará R$ 0,25 por litro, ou cerca de R$ 8 no total. Se resolver encher o tanque em Passo, a vantagem será maior: para um carro com capacidade para 45 litros, a economia é de R$ 12, o suficiente para pagar o pedágio na volta e ainda comer um pastel pelo caminho. Veja a melhor forma de abastecer para pegar a estrada.



5. Governo deve quitar folha de pagamento nesta quinta-feira

O governo do Estado pretende quitar nesta quinta-feira a folha de pagamento dos servidores do Executivo. Para creditar os R$ 83 milhões que faltavam, a Secretaria da Fazenda usará recursos do ICMS e do IPVA. A primeira parcela do salário de dezembro foi paga no dia 29 de dezembro, quando foi creditado também a primeira parte do 13º do funcionalismo, dividido em 12 vezes. Ao longo desta semana, com a entrada de recursos do pagamento antecipado do IPVA, outros depósitos relacionados à folha foram feitos. A segunda parcela do 13º salário vai ser paga no último dia útil de janeiro.



6. Inter conta com "boa vontade" do Flamengo para ter Marcelo Cirino

O Inter continua tentando ter Marcelo Cirino. A dificuldade colorada, no entanto, é a complexidade do negócio. Na quarta, o diretor-executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, confirmou que existe "boa vontade" para aproximar o atacante do Beira-Rio.



7. Grêmio deve reavaliar número de jogadores para 2017

Com reapresentação agendada para o dia 12 de janeiro e pelo menos cinco competições neste ano, o Grêmio poderá rever o número de atletas projetado para a temporada. Segundo a direção, acréscimos poderão ocorrer durante a pré-temporada.



*ZERO HORA