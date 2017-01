Após atropelamento, operação do trensurb é normalizada

Vale do Sinos

Um atropelamento por volta das 7h20min desta quinta-feira afetou o serviço da Trensurb no Vale do Sinos. Devido ao atendimento de um homem, ainda não identificado, que foi atropelado por um dos trens na estação Rio dos Sinos, em Novo Hamburgo, o serviço passou a ser parcial.

Os trens não circularam entre as estações Mercado e São Leopoldo até quase 9h. As estações até Novo Hamburgo foram reabertas e a operação foi normalizada. No entanto, como na estação Rio dos Sinos os trens precisam operar em via única, pode haver "pequenos atrasos" segundo a empresa.

Segundo a Trensurb, o homem foi socorrido com vida pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhado a um hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

