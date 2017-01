Após enchente, famílias voltam para casa e começam a limpeza em Rolante 

Vale do Paranhana

Menos de 24 horas depois de receberem a orientação de levantarem os pertences e deixarem as residências em função da cheia do Rio Mascarada, moradores de Rolante retornaram, na tarde desta sexta-feira, para suas casas e deram início ao processo de limpeza da lama, galhos e entulhos que invadiram os locais. O município do Vale do Paranhana foi invadido pela água durante a madrugada depois de uma chuvarada que caiu sobre a região.

Ao menos 300 famílias foram obrigadas a deixar suas moradias em função do volume da água, que chegou a medir 1,5 metro em ruas do centro da cidade. Conforme o vice-prefeito Régis Zimmer, não há registro de feridos e autoridades trabalham no levantamento dos estragos.



— Não há famílias desabrigadas e nem desalojadas. Todo mundo já foi para suas casas. Algumas pessoas tiveram as moradias parcialmente destruídas, mas estamos avaliando os problemas. Felizmente, não há vítimas — falou.

A energia elétrica, que chegou a ser desligada por questão de segurança, já foi restabelecida em boa parte do município. Apenas regiões do interior, onde houve queda de postes, é que a luz ainda não voltou, segundo Zimmer.