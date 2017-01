Após incêndio, 11 presos fogem de presídio em Rondônia

Crise prisional

Onze presos fugiram após incêndio em presídio na cidade de Ariquemes, em Rondônia, na noite desta quarta-feira. Segundo o portal G1, o fogo na Casa do Albergado atingiu vários colchões e danificou cinco celas do local.



Ainda de acordo com o site, o presídio informou que as chamas começaram no início da noite. Além das celas, vários objetos dos apenados foram destruídos pelas chamas. Ninguém fico ferido.



Dos 16 detidos na unidade, 11 aproveitaram a confusão e saíram pela entrada da instituição. A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu recapturar três dos apenados. A reportagem ainda aponta que os presos foragidos usam tornozeleiras eletrônicas e estão sendo procurados pelas autoridades.



O incêndio demorou cerca de 1h para conter o fogo, uma perícia será feira para apontar as causas.



— Nossa suspeita é que os próprios presos colocaram fogo nos colchões e provocaram o motim — disse o Tenente Everton Alves ao portal.



