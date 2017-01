Após temporal, 18 mil clientes ainda estão sem luz no RS

Mau tempo

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na tarde e noite de quarta-feira ainda deixa 18 mil clientes sem energia elétrica em diversos pontos do Rio Grande do Sul. AS informações são da Rádio Gaúcha.

Na área da RGE, são atingidos 7,4 mil clientes, sendo 4,7 mil apenas em Gravataí. A previsão é normalizar até o final do dia de hoje. A falta de energia ainda prejudica o abastecimento de água em 35 bairros da cidade. Segundo a Corsan, o abastecimento será retomado assim que a energia retornar.

Na área da CEEE ainda são 600 clientes sem o serviço. A previsão é normalizar ainda durante a tarde desta quinta-feira. Já RGE Sul — antiga AES Sul — tem ainda 10 mil pontos sem energia, em diversas cidades.

*Rádio Gaúcha