Bombeiros combatem incêndio na Avenida Independência, em Porto Alegre

Fogo

Bombeiros combatem um incêndio em um prédio residencial, na manhã desta segunda-feira, na Avenida Independência, região central de Porto Alegre. O local fica próximo da Santa Casa de Misericórdia e da Praça dom Feliciano.

Conforme as informações apuradas pela Rádio Gaúcha, o incêndio teria sido iniciado em uma sala comercial do térreo do edifício de 17 andares. Moradores dos primeiros três pisos do prédio tiveram que deixar o local. No entanto, os ocupantes dos demais andares aguardam dentro do edifício.

O fogo já foi controlado pelos bombeiros, mas ainda há muita fumaça na região.

Incêndio atinge prédio residencial na avenida Independência, próximo da Santa Casa. Pessoas estão impossibilitadas de descer dos aptos. pic.twitter.com/U206ksFaaT ¿ Felipe Daroit (@felipedaroit) 9 de janeiro de 2017