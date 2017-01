Bombeiros controlam incêndio na Avenida Independência, em Porto Alegre

Fogo

Bombeiros combatem um incêndio em um prédio residencial, na manhã desta segunda-feira, na Avenida Independência, região central de Porto Alegre. O local fica próximo da Santa Casa de Misericórdia e da Praça Dom Feliciano. Duas moradoras inalaram fumaça e precisaram ser atendidas pelo Samu.

Conforme as informações apuradas pela Rádio Gaúcha, o incêndio teria sido iniciado em uma sala comercial do térreo do edifício de 17 andares. Moradores dos primeiros três pisos do prédio tiveram que deixar o local. No entanto, os ocupantes dos demais andares aguardam dentro do edifício.

O fogo já foi controlado pelos bombeiros, mas ainda há muita fumaça na região. A Avenida Independência segue bloqueada ao lado da Santa Casa.

Foto: Felipe Daroit / Agência RBS

