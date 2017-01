Brasileira está presa há três meses por tráfico de drogas nas Filipinas

Tráfico internacional

O Ministério das Relações Exteriores informou, no último sábado, que está acompanhando o caso da brasileira Yasmin Fernandes Silva, 20 anos, presa em outubro do ano passado por tráfico internacional de drogas em Manila, capital das Filipinas. Segundo o Itamaraty, a embaixada brasileira disponibilizou um advogado para dar assistência jurídica a Yasmin.

De acordo com informações da Agência de Combate ao Tráfico do governo filipino, a brasileira foi presa no aeroporto internacional de Manila quando tentava entrar no país com aproximadamente seis quilos de cocaína. A droga estava escondida em um travesseiro. Segundo as autoridades locais, ela saiu de São Paulo e chegou às Filipinas em um voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes.



A prisão da brasileira coincide com a discussão sobre a volta da aplicação da pena morte para condenados por tráfico de drogas, estupro e homicídio nas Filipinas. Embora tenha sido abolida em 2006, a pena de morte é defendida pelo presidente Rodrigo Duterte, que prometeu cumprir a medida, uma de suas promessa de campanha.



Brasileiros executados

Em 2015, dois brasileiros foram executados na Indonésia por envolvimento com o tráfico de drogas. Marcho Archer e Rodrigo Gularte foram executados na prisão de Nusakambangan nos meses de janeiro e abril, respectivamente.