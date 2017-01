Busato projeta tarefa difícil de governar Canoas em meio a crise

Austeridade





Novo prefeito (de gravata azul) da quarta maior cidade do Estado foi empossado em cerimônia com sua vice, Gisele Uequed, e seus secretários Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Foi prevendo anos de austeridade em face da crise financeira e econômica que tomou posse neste domingo o novo prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB). Citando as dificuldades de uma campanha "aguerrida" — vencida por ele no segundo turno com 51,25% dos votos válidos —, Busato afirmou que, para governar a cidade, terá pela frente uma tarefa difícil, mas que, julga, será também prazerosa. Não houve cerimônia pública de transmissão de cargo, ocorrida no gabinete do prefeito.

Ao ser empossado pelo novo presidente da Câmara Municipal de Canoas, Juarez Hoy, também do PTB, o prefeito conclamou os 21 vereadores eleitos a se unirem ao Executivo "em busca de uma Canoas melhor":

— Vamos precisar de humildade e serenidade. Não é o momento de jogadas de marketing, de brigas entre Câmara e Executivo. É o momento de darmos as mãos.

Na cerimônia, também tomou posse a nova vice-prefeita, Gisele Uequed (Rede), e foi escolhida a mesa diretora da Câmara, que será formada pelos vereadores Patricio (PSD), como primeiro vice, Eric Douglas (PTB), segundo vice, Bamberg (PC do B), primeiro secretário, e Gilson Oliveira (PP), segundo secretário.

Antes da transmissão do cargo, Busato trocou a belicosidade da campanha — marcada por fortes críticas à gestão de Jairo Jorge (então petista e hoje no PDT) — por um tom mais sereno ao citar que houve "muitas coisas boas no governo do prefeito".

— Foi uma eleição difícil, mas olhemos para frente a partir de hoje — declarou Busato.

Ao ser eleito, ele disse que o seu primeiro ato como prefeito seria a revisão de todos os contratos da prefeitura. Busato avisou que pretende reavaliar a proposta do aeromóvel na cidade, entre os bairros Guajuviras e Mathias Velho, e que, após consultas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e à Metroplan, o projeto poderá ser cancelado.

Em novembro, depois de ser eleito, Busato recebeu de Jairo Jorge um relato das dificuldades da prefeitura, mas o pedetista destacou que deixa como legado o maior índice de participação do município no bolo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 6,7%, passando a arrecadação de R$ 35 milhões para R$ 100 milhões por mês em oito anos.

Beth Colombo (PRB), que foi com ele ao segundo turno, em disputa apertada. A vitória, com cerca de de 84 mil votos (apenas 4 mil de diferença para ele, representando 51,25% dos votos válidos), veio "de virada", já que no primeiro turno ela havia conquistado mais votos.

A campanha foi marcada por operações policiais e suspeitas de irregularidades. Nas semanas que antecederam o final do pleito, houve denúncia de suposto atentado e desdobramentos de apuração sobre caixa 2 na campanha, alvo da Operação Suffragium — que apreendeu cerca de R$ 500 mil com o então tesoureiro de campanha de Beth, Guilherme Ortiz.

Busato é formado em Arquitetura e começou a vida pública como secretário de Planejamento Urbano de Canoas. Logo após exercer a função, foi eleito vereador na cidade, em 2004. No governo Tarso Genro (PT), ocupou a secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano. Em 2014, foi um dos 10 candidatos à Câmara dos Deputados mais votados do Estado. Deixa o terceiro mandato de deputado federal para comandar Canoas, cidade com a quarta maior população no Rio Grande do Sul.