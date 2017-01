Caminhão tomba e motorista morre na RS-122, em Flores da Cunha

Acidente

O motorista de um caminhão morreu em um acidente na RS-122, na Serra. O veículo, com placas de Nova Pádua, tombou no km 108 da rodovia, em Flores da Cunha, no início da manhã deste sábado.



Veja também:

AO VIVO: acompanhe o movimento em direção ao Litoral

Polícia Civil aperta o cerco ao neonazismo no Estado

Duas adolescentes morrem após carro com sete pessoas bater em árvore nas Missões



A vítima ainda não foi identificada. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o trânsito está completamente bloqueado no trecho. A previsão é de liberação às 11h.

Esse é o segundo acidente com morte na Serra neste sábado. O outro foi no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, durante a madrugada.



*RÁDIO GAÚCHA