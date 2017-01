Carro bate em poste e bloqueia a Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre

Região Metropolitana

A Avenida Bento Gonçalves está totalmente bloqueada no sentido centro-bairro, desde as 4h desta segunda-feira, em Porto Alegre. A interrupção ocorre nas mediações da Rua Barão do Amazonas, no bairro Partenon. As informações são da Rádio Gaúcha.

Um veículo Ford Fusion bateu contra um poste. Além de derrubar fios na via, a estrutura de concreto ficou danificada. De acordo com testemunhas, quatro pessoas estavam no carro. O motorista teria deixado o local em um táxi. Os outros três ocupantes, dois homens e uma mulher, saíram caminhando do local antes da chegada da Brigada Militar (BM).

Uma equipe da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) chegou ao trecho da avenida por volta das 6h30min.

O trânsito está liberado para os coletivos no corredor de ônibus. Os demais veículos, ao chegar no local do acidente, utilizam a Rua Paissandu e depois Tobias Barreto, saindo na Bento Gonçalves mais à frente.

