Carro pega fogo após acidente na Avenida da Legalidade, em Porto Alegre

Um veículo Punto com placas de Itapema, Santa Catarina, pegou fogo após bater na mureta da Avenida da Legalidade, nas proximidades da Rodoviária de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira. O motorista não ficou ferido, mas fugiu do local. As informações são da Rádio Gaúcha.

Minutos depois, o condutor voltou e conversou com os agentes que faziam o atendimento. No entanto, ele deixou o local novamente. O homem será autuado por se negar a fazer o teste do bafômetro e abandonar o veículo.

Equipes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) tiveram que espalhar cimento na pista, já que houve vazamento de óleo no asfalto após o incêndio no carro.

VÍDEO: Carro explode após bater na avenida da Legalidade, próximo da rodoviária Porto Alegre. Motorista fugiu. #GauchaHoje pic.twitter.com/bInRcSpVAc — Felipe Daroit (@felipedaroit) 5 de janeiro de 2017

O acidente ocorreu por volta das 4h30min. Houve bloqueio total no acesso da Avenida da Legalidade para a Mauá. O trecho foi liberado pouco depois das 6h.



Motorista do carro com placas de Itapema/SC, perdeu controle e bateu na av da Legalidade. O carro pegou fogo e ele fugiu. #GauchaHoje pic.twitter.com/BtYueLguQt — Felipe Daroit (@felipedaroit) 5 de janeiro de 2017

