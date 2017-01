CCs para fundação em extinção, senhas do Planalto e lojistas versus shoppings: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Governo do Estado nomeia CCs para a Fundação Zoobotânica, que está prestes a ser extinta

Foto: Reprodução

O Diário Oficial do RS desta terça-feira trouxe a nomeação de seis pessoas para cargos em comissão na Fundação Zoobotânica, que está em processo de extinção. Segundo o Palácio Piratini, os nomeados integram a comissão temporária que vai coordenar o processo de transição até a extinção da fundação. São pessoas de fora dos quadros do Estado.

2. Piratini cogita recuar de convocação extraordinária da Assembleia

Foto: Daniela Baqrcellos / Palácio Piratini/banco de dados

O Piratini decide ainda nesta semana se irá recorrer a uma convocação extraordinária da Assembleia Legislativa para a conclusão do pacote de corte de gastos do Estado. O receio de que não haja quórum para apreciar os 10 projetos restantes pode levar o governador José Ivo Sartori a deixar a votação para fevereiro.

3. Mãe e filho mortos em acidente em Rondinha faziam trabalho voluntário em Novo Hamburgo

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

A manicure Lori de Fátima dos Santos, 43 anos, e o filho Thaison Mateus de Oliveira, 21 anos, eram conhecidos por não medir esforços para ajudar os outros. Integrantes de um grupo que faz trabalho voluntário em Novo Hamburgo, onde moravam, eles teriam parado o carro para ajudar uma família que sofreu um acidente quando morreram atropelados por um caminhão na ERS-404, em Rondinha.

4. Por engano, governo posta no Twitter senhas de redes sociais



Nesta terça-feira, todas as senhas das redes sociais do Palácio do Planalto e do Portal Brasil (site oficial do governo federal) foram publicadas por engano no Twitter. De acordo com a secretaria, não foi um ataque hacker, mas um erro. As senhas já foram trocadas.

5. Lojistas enviam lista de pedidos aos principais shoppings de Porto Alegre

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Em uma reunião de mais de duas horas na Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), cerca de 120 comerciantes que representam ao redor de 260 pontos de venda em centros comerciais da Capital definiram suas prioridades de negociação com os empreendimentos nos quais estão instalados. Ficou combinado que a entidade vai enviar correspondência aos principais shoppings de Porto Alegre com três pedidos básicos, confira quais são.

6. Foto de Suárez no prêmio da Fifa gera polêmica na imprensa espanhola



Foto: Reprodução / FifaTV

Na lista dos melhores atacantes de 2016, Luis Suárez não esteve no prêmio da Fifa, na noite desta segunda-feira em Zurique, mas chamou atenção mesmo assim. Uma foto estranha do uruguaio apareceu no telão da premiação e gerou polêmica na imprensa espanhola.

7. Sem o dinheiro da prefeitura, apenas uma escola mantém o trabalho de confecção das alegorias em Porto Alegre

Foto: André Ávila / Agencia RBS

Em apenas um dos 14 barracões destinados às escolas de samba há trabalho em andamento na confecção de alegorias. A situação reflete a falta de repasse dos cachês pela prefeitura e a expectativa de que as escolas de samba não contem com verba pública neste ano.

8. Quem chega, quem sai, quem volta: Inter abrirá a temporada 2017 na manhã desta quarta-feira

Foto: Montagem sobre fotos / Porthus Junior, Renan Turra, Carlos Macedo/Agência RBS

A temporada 2017 para o Inter terá início às 10h desta quarta-feira. Os jogadores se apresentarão no CT Parque Gigante. Às 11h, as formalidades junto à imprensa, na sala de conferências do Beira-Rio, com o elenco, o presidente Marcelo Medeiros, o vice de futebol Roberto Melo e o técnico Antônio Carlos Zago. Em seguida, os atletas irão ao gramado, tendo o acesso às arquibancadas liberado para os torcedores.



9. Grêmio aguarda por resultado de exame para definir contratação de Gabriel Fernández

Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

O Grêmio irá aguardar pelo resultado de uma ressonância magnética realizada na tarde desta terça-feira pelo jogador Gabriel Fernández para confirmar sua contratação. À tarde, antes de fazer o exame médico de praxe, o centroavante uruguaio revelou ter realizado uma cirurgia para reconstrução de ligamento cruzado, realizada em março de 2015. Diante disso, o departamento médico optou pela ressonância.



