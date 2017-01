Chuva deve continuar no Estado nesta terça-feira: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Previdência da prefeitura de Porto Alegre terá R$ 700 mi de rombo neste ano

Mergulhada em crise financeira, a prefeitura de Porto Alegre teve de gastar R$ 660 milhões para cobrir o rombo na Previdência do município em 2016. O valor é quase duas vezes e meia ao aplicado em investimentos (R$ 256,6 milhões) no ano passado e tende a ser ainda maior em 2017 – atingindo R$ 700 milhões. Além disso, terá de pagar a sua parcela legal no sistema, que em 2016 foi de cerca de R$ 270 milhões.



2. Marchezan afirma que prefeitura vai atrasar salários de servidores



Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), afirmou, na noite de segunda-feira, que os salários dos servidores deverão atrasar nos próximos meses. O problema não deverá afetar os trabalhadores em janeiro e fevereiro, devido ao dinheiro arrecadado com os pagamentos antecipados do IPTU. Na entrevista, o chefe do executivo de Porto Alegre também falou sobre a criação de teto salarial para cargos em comissão (CCs). A medida foi implementada para "fazer justiça com os servidores e com o dinheiro público", segundo o prefeito.

3. Schirmer vai a Brasília para tratar de presídio federal e combate ao crime



Em meio ao caos do sistema prisional que, nos últimos 16 dias, registrou 125 mortes, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, recebe os secretários estaduais de segurança do país nesta terça-feira. Representante do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer tem como prioridade a negociação da instalação de um presídio federal no Estado, além da discussão de medidas para combater a criminalidade. Schirmer embarcou na noite de segunda-feira para Brasília e só deve voltar na quarta, quando o governador José Ivo Sartori deverá encontrá-lo para tratar de segurança também com o presidente Michel Temer.

4. Chuva deve continuar no Estado nesta terça-feira

No início da noite de segunda-feira, a chuva causou transtornos em diversas vias de Porto Alegre em razão de alagamentos e deixou milhares de clientes sem luz na Região Metropolitana. A instabilidade deve continuar nesta terça-feira na maior parte do Estado — só não deve chover no Extremo Oeste. As precipitações mais intensas devem ocorrer nas regiões Sul e Leste. No Litoral Norte e na Capital, as pancadas de chuva também podem se intensificar no final da tarde em razão do abafamento. Em Capão da Canoa, a máxima deve ser de 31°C e em POA pode chegar a 32°C. A previsão é de que o tempo seja ventoso por causa da baixa pressão atmosférica. O vento pode chegar a 50km/h — em alguns locais isolados, pode passar disso.

5. Novas guaritas de salva-vidas chamam atenção no Litoral Norte

Nas praias de Atlântida Sul e Mariápolis, em Osório, os salva-vidas estão de casa nova. O modelo de guarita adotado na região colocou em prática diversas sugestões apresentadas pelos próprios profissionais, melhorando o formato mais comum no Litoral Norte, em forma de pirâmide. As novas guaritas são pequenas casinhas quadradas sustentadas por pilares e rodeadas por uma varanda suspensa e protegida por parapeito. A cobertura deixa um espaço vazio entre o telhado e as paredes, a fim de permitir maior circulação de ar e refrescar a temperatura no interior da estrutura.

6. Inter espera anunciar Klaus e Uendel em meio a treinos



A preparação do Inter para a temporada 2017 segue com os trabalhos no Vila Ventura, em Viamão. Os treinos serão em dois turnos nesta terça-feira. Mas a expectativa maior está fora dos campos: o clube deve anunciar oficialmente as contratações do lateral-esquerdo Uendel e do zagueiro Klaus. Os dois estão apalavrados e se juntam ao grupo de Antônio Carlos Zago assim que forem liberados. Outro nome que pode voltar à pauta é o de Nilmar, que está sem receber salários nos Emirados Árabes.



7. Grêmio na expectativa por reforços para o ataque

A segunda-feira foi de treinos e apresentações na pré-temporada do Grêmio. Os laterais Léo Moura e Leonardo Gomes vestiram a camisa tricolor no CT Luiz Carvalho e falaram pela primeira vez como jogadores do clube. Nesta terça, a expectativa é pelos reforços para o ataque: o peruano Beto da Silva e o colombiano Ángelo Rodríguez seguem cotados e com negócios praticamente fechados. A direção tricolor espera definir as duas chegadas o quanto antes, para que eles se juntem ao grupo de Renato Portaluppi.