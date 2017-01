Chuva dos últimos dias pode ter provocado mancha no Guaíba

Porto Alegre

O lodo avistado nesta tarde no Guaíba pode ser resultado da chuva intensa que atingiu o Estado nos últimos dias provocando estragos nos municípios de Rolante e Riozinho. Uma mancha marrom chegou a dividir as águas do lago nas proximidades da construção da nova ponte, em Porto Alegre.

Para o diretor de Recursos Hídricos da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, Fernando Meirelles, a cor barrenta pode ser uma consequência da descida de água do Rio do Sinos.



— Pela posição que está, é compatível com o Rio do Sinos — disse Meirelles, após avaliar imagens enviadas por ZH.

Mas ressaltou que não é possível confirmar somente por fotos que a água marrom é fruto dos detritos recebidos do Sinos.

— Estamos fazendo uma avaliação grosseira — ressaltou.

Segundo o especialista, esse lançamento de sedimentos é comum quando ocorrem eventos extremos, como foi o caso do ocorrido na última semana. No entanto, avalia que não há motivos para maiores preocupações com a paralisação do abastecimento, como no Vale do Sinos, pois a bacia do Guaíba recebe outros rios, que têm mais vazão que o Sinos.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que desde ontem percebeu a turbidez da água e reforçou o monitoramento do Guaíba. Até o momento, as análises não mostraram nenhuma alteração e a situação está normal no sistema de captação e tratamento.

O abastecimento de água em São Leopoldo deve ser normalizado hoje, conforme o Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae). Em outras cidades próximas ao Rio do Sinos, a expectativa era de que fornecimento fosse regularizado durante a noite de ontem. O serviço foi interrompido após a enxurrada que provocou alagamentos em Rolante.