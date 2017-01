Colisão deixa um morto e quatro feridos na RS-030, em Gravataí

Trânsito

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na madrugada deste domingo após uma colisão frontal na RS-030. O acidente ocorreu por volta das 2h, no quilômetro 5, na altura da parada 94 da rodovia, em Gravataí.

As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas, mas quem morreu era uma mulher que estava no Ford Fiesta segundo o Comando Rodoviário da Brigada Miltiar (CRBM). O outro veículo envolvido é um Honda Civic. De acordo com o CRBM, duas crianças estão entre os quatro feridos.

Até aproximadamente as 5h, o CRBM seguia realizando o atendimento no local do acidente e tinha mais detalhes confirmados. Veículos conseguem passar pelo trecho do acidente, que exigiu o bloqueio parcial da rodovia.