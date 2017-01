Com novo piso do magistério, RS avalia reajuste no completivo: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Igualar salário ao piso do magistério custará R$ 47 milhões ao Estado

Depois de o governo federal ter anunciado, nesta quinta-feira, reajuste de 7,64% no piso pago aos professores de escolas públicas da educação básica no país — dos atuais R$ 2.135,64 para R$ 2.298,80 —, o governo do RS não assegurou a alteração nos salários dos servidores gaúchos. No Estado, atualmente, mais de 30 mil professores têm seus vencimentos abaixo do que prevê o Planalto, de acordo com a Fazenda. Para garantir que o salário desses docentes tenha o valor previsto pelo Planalto, o Piratini acrescenta um abono chamado de completivo, em vez de aplicar o reajuste para todos os professores. Com o novo reajuste, o governo estadual terá de desembolsar R$ 190 milhões para assegurar o acréscimo nos vencimentos dos 31.825 professores que recebem o abono, o que gera impacto de R$ 47 milhões nas contas do Estado em relação ao ano anterior,



2. Empresas preparam pedido de aumento da passagem de ônibus

Em até duas semanas, as empresas de ônibus decidirão o pedido de revisão tarifária do transporte público que será encaminhado à prefeitura. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) faz o cálculo com base no pedido de reajuste dos rodoviários, número de passageiros transportados, preço do combustível e gasto na manutenção dos veículos. Uma das dificuldades é a diminuição no número de viagens pagas no ano passado. Os rodoviários também já encaminharam pedido de reajuste para as empresas. O Secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Elizandro Sabino destaca que não é possível antecipar nada sobre o assunto, mas afirma que já está tratando sobre o reajuste da passagem.



3. Shopping da Capital poderá receber posto de emissão de passaportes

A Polícia Federal pretende instalar um Posto de Expedição de Passaportes (PEP) no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. Com a nova estrutura, a emissão do documento deixaria de ser feita na atual sede da Polícia Federal (PF), na Rua Walter Spalding, 50, na Capital. A direção do Praia de Belas Shopping e a Superintendência Regional da PF no Estado não manifestam-se oficialmente sobre o assunto.O processo está nas mãos da Advocacia-Geral da União (AGU), que não revela detalhes, mas confirma que avalia o caso. Neste momento, o contrato para a instalação do Posto de Expedição de Passaportes está sendo analisado pela Consultoria Jurídica da União no Rio Grande do Sul, unidade da AGU no Estado.



4. RS é o quarto Estado com mais furto e roubo de veículo

Segundo uma pesquisa divulgada pelo Sindicato das Seguradoras, o Rio Grande do Sul foi o quarto Estado do país que mais registrou esse tipo de crime em 2016, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pelo menos 37,7 mil veículos segurados foram furtados ou roubados no ano passado. O número de ocorrências de furto e roubo de veículos registrado no Rio Grande do Sul em 2016 poderá refletir no bolso dos motoristas que optam por garantir a proteção do seu veículo comprando apólice de seguro. Embora o mercado tome como base de preço uma série de itens como a inflação e o valor das peças, o roubo ainda é o elemento que mais impacta no valor.



5. Michel será apresentado no Grêmio

Os trabalhos seguem no Grêmio a partir das 7h30min desta sexta-feira. Após a atividade, o clube fará a apresentação do primeiro atleta anunciado para a temporada: o volante Michel, vinculado ao Novorizontino e que está emprestado ao Tricolor até o fim do ano. Aos 26 anos, Michel chega para brigar por espaço no time tricolor. Entre suas qualidades, o fato de ser ambidestro e ter, segundo profissionais que já trabalharam com o atleta, boa saída de bola.



6. Inter confirma o zagueiro Neris

O Inter apresentará, após o treino da manhã desta sexta-feira, o zagueiro Neris. O jogador estava no Santa Cruz em 2016 e foi anunciado pelo Colorado na quinta. O defensor chega por empréstimo de um ano, com opção de compra. Neris é apontado como um jogador veloz e de boa saída de bola. Ele pertence ao Barra, clube catarinense controlado pela empresa Rogon, que detém os seus direitos federativos.



7. Sexta-feira será de sol e temperaturas acima dos 30ºC

Esta sexta-feira será um dia típico de verão. Uma massa de ar seco atuará sobre o Estado e o sol predominará em todo o Rio Grande do Sul. O dia deverá ser quente. Em Capão da Canoa, a máxima pode chegar a 31°C. Em Tramandaí, 30°C. Na Capital, os termômetros deverão registrar entre 21°C e 34°C. A quinta-feira também foi de calor, mas não tão intenso quanto a previsão para esta sexta-feira. A máxima no Estado foi de 32,7°C em São Luiz Gonzaga, na Região das Missões. Em Porto Alegre, foi de 30°C, e Tramandaí, 27°C.



*ZERO HORA