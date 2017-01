Confira o resultado da Mega-Sena e outras loterias deste sábado, 14 de janeiro

Loterias

MEGA-SENA



Resultado do concurso nº 1.894 , sorteado em Belém (PA):

21 - 31 - 35 - 53 - 54 - 57





Premiação:

Sena — 6 números acertados: não houve acertador

Quina — 5 números acertados: 37 apostas ganhadoras, R$ 56.148,15

Quadra — 4 números acertados: 2.761 apostas ganhadoras, R$ 1.074,91

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 18/01/2017: R$ 25 milhões

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 981, sorteado em Belém (PA):

05 - 15 - 16 - 23 - 39 - 49 - 54





Time do coração: Barueri/SP





Premiação:

7 números acertados: não houve acertador

6 números acertados: 11 apostas ganhadoras, R$ 21.382,84

5 números acertados: 419 apostas ganhadoras, R$ 801,94

4 números acertados: 8497 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 80946 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 16735 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 17/01/2017: R$ 15 milhões

QUINA

Resultado do concurso nº 4.285 , sorteado em Belém (PA):

01 - 22 - 64 - 72 - 76





Premiação:

Quina — 5 números acertados: não houve acertador

Quadra — 4 números acertados: 55 apostas ganhadoras, R$ 9.866,18

Terno — 3 números acertados: 5.507 apostas ganhadoras, R$ 148,17

Duque - 2 números acertados: 152.690 apostas ganhadoras, R$ 2,93



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 16/01/2017: R$ 8 milhões



LOTOMANIA

Resultado do concurso nº 1727 sorteado em São Paulo (SP):

05 - 11- 12- 13- 14- 19- 22- 23- 25- 26- 44- 49- 55- 62- 65- 82- 88- 89- 90- 91

Premiação:

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 46.101,90

18 acertos: 182 apostas ganhadoras, R$ 1.357,00

17 acertos: 1.794 apostas ganhadoras, R$ 96,36

16 acertos: 9.046 apostas ganhadoras, R$ 19,11

15 acertos: 38.598 apostas ganhadoras, R$ 4,47

0 acertos: não houve acertador

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 17/01/2017: R$ 4,6 milhões

FEDERAL



Resultado do concurso nº 05145 , sorteado em Belém (PA):

1º: bilhete 06459 - valor do prêmio R$ 1.000.000,00

2º: bilhete 09893 - valor do prêmio R$ 20.000,00

3º: bilhete 16674 - valor do prêmio R$ 14.000,00

4º: bilhete 24136 - valor do prêmio R$ 12.000,00

5º: bilhete 54299 - valor do prêmio R$ 10.040,00

O bilhete ganhador do 1º prêmio foi distribuído para Pelotas/RS