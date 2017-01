Confira o resultado da Mega-Sena e outras loterias deste sábado, 7 de janeiro

Loterias





MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1892, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

06 - 17 - 22 - 30 - 37 - 50





Premiação:

Sena — 6 números acertados: não houve acertador

Quina — 5 números acertados: 31 apostas ganhadoras, R$ 52.421,85

Quadra — 4 números acertados: 2,623 apostas ganhadoras, R$ 885,07



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 11/01/2017: R$ 8 milhões

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 978, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

01- 21 - 28 - 53 - 56 - 60 - 64





Time do coração: Internacional/ RS





Premiação:

7 números acertados: não houve acertador

6 números acertados: 6 apostas ganhadoras, R$ 35.470,22

5 números acertados: 336 apostas ganhadoras, R$ 904,85

4 números acertados: 6.947 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 70.343 apostas ganhadoras, R$ 2,00



Time do Coração: 6.919 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 10/01/2017: R$ 12,5 milhões

QUINA

Resultado do concurso nº 4279 , sorteado na cidade de São Paulo (SP):

20 - 25 - 55 - 64 - 71





Premiação:

Quina — 5 números acertados: Não houve acertador

Quadra — 4 números acertados: 45 apostas ganhadoras, R$ 8.679,14

Terno — 3 números acertados: 3.570 apostas ganhadoras, R$ 164,51

Duque - 2 números acertados: 107.473 apostas ganhadoras, R$ 3,00





Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 09/01/2017: R$ 2,1 milhões



LOTOMANIA

Resultado do concurso nº 1725 , sorteado na cidade de São Paulo (SP):

00 - 04 - 07 - 10 - 19 - 25 - 27 - 31 - 36 - 41 - 48 - 56 - 60 - 64 - 69 - 78 - 79 - 87 - 90 - 95

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 41.558,49

18 acertos: 109 apostas ganhadoras, R$ 1.429,77

17 acertos: 905 apostas ganhadoras, R$ 172,20

16 acertos: 5.609 apostas ganhadoras, R$ 27,78

15 acertos: 24.984 apostas ganhadoras, R$ 6,23

0 acertos: Não houve acertador

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 10/01/2017: R$ 2,8 milhões



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05143 , sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º: bilhete 25345- valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 25015- valor do prêmio R$ 38.000,00

3º: bilhete 67435 - valor do prêmio R$ 32.000,00

4º: bilhete 78707- valor do prêmio R$ 28.000,00

5º: bilhete 79103- valor do prêmio R$ 24.048,00

Os bilhetes ganhadores do 1º prêmio, série A e B, saíram para São Paulo (SP)