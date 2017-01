Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.893, realizado na cidade de Belém (PA).

16 - 17 - 19 - 28 - 45 - 58



Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve ganhador!

Quina - 5 números acertados: 44 apostas ganhadoras, R$ 37.826,41

Quadra - 4 números acertados: 3.162 apostas ganhadoras, R$ 751,94



Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.275.652,39

QUINA



Resultado do concurso nº 4.282, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

06 - 26 - 29 - 67 - 74



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve ganhador!

Quadra - 4 números acertados: 81 apostas ganhadoras, R$ 5.999,56

Terno - 3 números acertados: 5.675 apostas ganhadoras, R$ 128,77

Duque - 2 números acertados: 146.483 apostas ganhadoras, R$ 2,74

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.854.397,38

LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.460, sorteado na cidade de Belém (PA):

01 - 03 - 05 - 07 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25



Premiação:

15 acertos: 1* aposta ganhadora, R$ 1.679.366,25

14 acertos: 284 apostas ganhadoras, R$ 1.819,47

13 acertos: 12.260 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 173.748 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 1.012.009 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Aposta de Pontal (SP)

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 13/01/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.144, sorteado na cidade de Belém (PA):

1º bilhete: 70.015 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 63.627 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 12.095 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 38.267 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 23.659 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para São Paulo (SP).