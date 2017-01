Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.895, realizado na cidade de Teófilo Otoni (MG):

02 - 03 - 05 - 10 - 15 - 34



Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve ganhador!

Quina - 5 números acertados: 175 apostas ganhadoras, R$ 13.303,72

Quadra - 4 números acertados: 10.199 apostas ganhadoras, R$ 326,10



Acumulado para o próximo concurso: R$ 23.998.634,45

QUINA



Resultado do concurso nº 4.288, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

40 - 48 - 49 - 74 - 79



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve ganhador!

Quadra - 4 números acertados: 38 apostas ganhadoras, R$ 9.696,32

Terno - 3 números acertados: 3.426 apostas ganhadoras, R$ 161,72

Duque - 2 números acertados: 91.562 apostas ganhadoras, R$ 3,32

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.264.754,07

LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.463, sorteado na cidade de Teófilo Otoni (MG):

03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24



Premiação:

15 acertos: 8* apostas ganhadoras, R$ 207.383,64

14 acertos: 627 apostas ganhadoras, R$ 1.163,09

13 acertos: 16.771 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 180.964 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 927.889 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Apostas de Vila Velha (ES), Goiânia (GO), Canaã dos Carajás (PA), João Pessoa (PB), Maringá (PR), Macaé (RJ), Bragança Paulista (SP) e São Roque (SP).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 20/1/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.146, sorteado na cidade de Teófilo Otoni (MG):

1º bilhete: 35.851 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 75.278 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 01.620 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 53.243 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 02.493 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Iguaraçu (PR).