Confira o resultado das loterias deste sábado /

Loterias

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado. A Caixa Federal estima prêmio de R$ 9 milhões de reais para o concurso do dia primeiro de fevereiro, conforme a Rádio Gaúcha.



A quina teve 32 ganhadores, que levam R$ 51.269,12 cada. A quadra pagará R$ 861,03 reais a 2.722 acertadores. Os números sorteados foram: 12- 34 - 45 - 53 - 55 e 58.



Veja abaixo o resultado das outras loterias:

FEDERAL

Resultado do concurso nº 05149, sorteado na cidade de Santarém (PA):

1º: bilhete 70190 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 14099 - valor do prêmio R$ 38.000,00

3º: bilhete 58902 - valor do prêmio R$ 32.000,00

4º: bilhete 28283 - valor do prêmio R$ 28.000,00

5º: bilhete 15274 - valor do prêmio R$ 24.048,00



LOTOMANIA

Resultado do concurso nº 1731, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

15 - 16 - 20 - 31 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 45 - 54 - 56 - 58 - 61 - 76 - 77 - 79 - 83 - 99



Premiação:

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 23.180,67

18 acertos: 348 apostas ganhadoras, R$ 951,58

17 acertos: 5.351 apostas ganhadoras, R$ 43,32

16 acertos: 12.546 apostas ganhadoras, R$ 18,47

15 acertos: 53.436 apostas ganhadoras, R$ 4,33

0 acertos: não houve acertador



Estimativa de prêmio do próximo concurso 31/01/2017: R$ 8.800.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4297, sorteado na cidade de Santarém (PA):

13 - 42 - 64 - 73 - 80

Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 48 apostas ganhadoras, R$ 7.512,86

Terno - 3 números acertados: 4.082 apostas ganhadoras, R$ 132,84

Duque - 2 números acertados: 107.757 apostas ganhadoras, R$ 2,76



Estimativa de prêmio do próximo concurso 30/01/2017: R$ 2.000.000,00



TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 987, sorteado na cidade de Santarém (PA):

16 - 19 - 26 - 37 - 40 - 69 - 73



Time do coração: Bahia (BA)



Premiação:

7 números acertados: não houve acertador

6 números acertados: não houve acertador

5 números acertados: 95 apostas ganhadoras, R$ 984,14

4 números acertados: 2.101 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 21.161 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do coração: 14.158 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso 31/01/2017: R$ 600.000,00

Leia as últimas notícias