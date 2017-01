Criança atingida por bala perdida em Gravataí está em estado estável 

Região Metropolitana

O menino de cinco anos atingido por uma bala perdida na cabeça em Gravataí está em estado estável, mas corre risco de morte, conforme a Polícia Civil. A criança, ferida durante as comemorações de Ano-Novo, na madrugada deste domingo, está interna no Hospital de Pronto Socorro da Capital (HPS). As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o delegado Felipe Borba, a bala entrou pela parte superior da cabeça da criança e se deslocou para a parte esquerda, ficando alojada próxima ao ouvido, e provocando danos no cérebro da vítima. Por este motivo, os médicos optaram por não retirar a munição, relatou o titular da Delegacia de Homicídios.

Ainda conforme o delegado, a vítima apresenta dificuldades motoras e de fala. Apesar disso, os médicos não descartam a possibilidade de recuperação plena dos movimentos.

A ocorrência foi registrada pouco depois da meia noite, no bairro Caça e Pesca. Segundo a polícia, os pais estavam na frente de casa observando a queima de fogos de artifícios quando o menino começou a chorar. A mãe percebeu o ferimento por bala perto de uma das orelhas do menino.

A polícia acredita que alguém tenha atirado para cima, e que o tiro tenha acabado descendo e atingido a criança.