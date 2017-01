Criança de dois anos morre afogada em piscina em Igrejinha, no Vale do Paranhana

Acidente

Um menino de dois anos e cinco meses morreu afogado em uma piscina, na tarde de sábado, em uma residência localizada no Centro de Igrejinha, no Vale do Paranhana. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, os pais relataram que estavam dormindo quando a criança caiu na piscina. Ela teria ficado submersa por aproximadamente cinco minutos.

O menino chegou a ser encaminhado ao hospital Bom Pastor, também no município, onde os médicos tentaram reanima-lo por cerca de 45 minutos, de acordo com os Bombeiros Voluntários.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia do município de Taquara.