De novo, ONG Renascer da Esperança é arrombada na Restinga

O ano começou com angústia na ONG Renascer da Esperança, no bairro Restinga Nova, em Porto Alegre.



Ao reabrir o espaço depois do feriado de Réveillon, a direção foi surpreendida com o arrombamento do setor administrativo. Roupas e brinquedos destinados a crianças carentes que são atendidas no local foram furtadas por ladrões, que arrombaram portas e armários, espalhando documentos e doações, quebraram o alarme e levaram uma das câmeras de segurança.

A invasão ocorreu pelo telhado e o acesso ao prédio foi facilitado por uma escada que estava no local. Computadores tiveram cabos desconectados, mas, por algum motivo, não chegaram a ser levados. Os ataques à entidade não são novidade. Segundo a coordenadora-geral da ONG, Ana Cláudia Aquino, em 2016 foram, pelo menos, oito arrombamentos.

Para evitar o furto de alimentos, a direção chegou a instalar grades junto ao telhado do setor onde funciona a dispensa. A entidade tem alarme e câmeras de segurança, mas não pode arcar com segurança privada no local durante à noite.

Sob o comando da ex-gari Rozeli da Silva a Renascer atende a 200 crianças e jovens com idade entre seis e 16 anos, no turno inverso ao da escola. Mesmo durante as férias de verão o atendimento segue normal. A entidade completou 20 anos de existência em 2016.

A direção registrou o arrombamento na Polícia Civil e aguarda a empresa de vigilância para analisar imagens de uma segunda câmera de segurança.





Contato para doações

Quem quiser ajudar a ONG Renascer da Esperança, pode ligar para o número (51) 3289-4821