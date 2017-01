Depois de madrugada com temporais, RS tem risco de chuva forte: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Marchezan assina decreto que amplia prazo para IPTU com desconto

O contribuinte que não conseguir pagar o IPTU de Porto Alegre com desconto de 12% até terça-feira poderá fazê-lo até o dia 8 de fevereiro. O decreto que estendeu o prazo já a partir desta quarta-feira foi assinado no fim da tarde pelo prefeito Nelson Marchezan. Ele optou por não liberar a impressão das guias com o novo prazo e nem o envio delas por meio dos Correios para não gerar novos custos. O cidadão, no entanto, não poderá utilizar as guias enviadas pela gestão anterior. Será necessário acessar os carnês de pagamento com a nova data por meio do portal da prefeitura ou ir até a loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda.

2. Não pagou o IPVA? Confira os descontos que ainda estão em vigor

Quem ainda não pagou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017 tem chance de obter descontos por antecipação, embora em condições menos vantajosas do que as obtidas por quem já quitou o imposto. Conforme o calendário do Governo do Estado, o desconto de 3% para pagamento integral permanece até o final de janeiro. A diferença em relação a quem quitou até a última segunda-feira é que, agora, os valores estão reajustados pela correção da Unidade de Padrão Fiscal (UPF), que subiu 6,69%. Confira os descontos em vigor para quem ainda não pagou o IPVA.



3. Despesas com diárias no governo estadual recuam

No ano passado, o Estado reduziu em 2,5% o desembolso com diárias, em comparação com 2015, em valores já corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Foi o segundo ano consecutivo de queda. Juntos, os órgãos e poderes do Rio Grande do Sul gastaram R$ 101,8 milhões, o que significou recuo de R$ 2,6 milhões – uma economia modesta frente a uma previsão de déficit de R$ 2,4 bilhões em 2016 e à crise que tem levado o Palácio Piratini a atrasar o pagamento de salários do funcionalismo. Entre os três poderes, o Judiciário foi o único a ampliar esse tipo de despesa.



4. Temporal deixa desalojados e consumidores sem luz no RS

A chuva e o vento forte que atingiram o Rio Grande do Sul durante a madrugada desta quarta-feira causaram estragos, alagamentos e destelharam casas em diversas cidades gaúchas. As regiões mais atingidas são Sul, Centro, Litoral Norte, Carbonífera e Metropolitana. De acordo com a CEEE, durante a madrugada, o número de clientes sem luz passou de 85 mil, principalmente na região Sul. Às 6h15min, ainda restavam 27,8 mil desabastecidos. Os maiores transtornos ocorreram em Viamão.

5. Frente fria avança pelo Estado trazendo risco de chuvas fortes e granizo



A chuva forte desta madrugada aconteceu devido a aproximação de uma frente fria que ainda está na Argentina e no Uruguai e vai passar pelo Estado. Na medida que avança nesta quarta-feira, traz ainda mais instabilidade, especialmente no período da tarde. Há risco de chuva forte e granizo na Região Metropolitana, no Vale do Sinos e no sul do Estado. O sol deve aparecer entre nuvens em períodos de melhoria. No Litoral, os veranistas poderão aproveitar partes do dia, mas devem ficar atentos às descargas elétricas. Torres e Capão da Canoa devem ter máximas de 31ºC.



6. Grêmio aguarda detalhes para anunciar Kayke

Após aprovar Kayke nos exames médicos na terça, o Grêmio espera o centroavante acertar os detalhes da rescisão com o Yokohama Marinos, do Japão, para anunciá-lo oficialmente. Como havia sido liberado para passar no Rio as festas de fim de ano, Kayke ainda deixou pendentes detalhes sobre a rescisão de seu contrato com o clube japonês.

7. Medeiros inicia os trabalhos no Inter, e base estreia na Copa SP

Marcelo Medeiros inicia nesta quarta o trabalho como presidente do Inter, após tomar posse do clube na noite passada. Nos próximos dias, um pacote de reforços poderá ser anunciado, com as contratações do atacante Marcelo Cirino e dos zagueiros Klaus e Neris. No futebol, os garotos comandados por Carlos Leiria iniciam a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 16h, contra o Aimoré.