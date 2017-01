Desconto do IPTU da Capital, crime em São Leopoldo e medicamentos recolhidos: os destaques do dia

ZH Recomenda

1. Ampliado o prazo do desconto de 12% no IPTU de Porto Alegre

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

O contribuinte que não conseguir pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre com desconto de 12% até esta terça-feira poderá fazê-lo até o dia 8 de fevereiro. O decreto que estendeu o prazo já a partir desta quarta-feira foi assinado pelo prefeito Nelson Marchezan (PSDB) em uma edição extra do Diário Oficial.

2. Estudante de Direito é morta a tiro e facadas em São Leopoldo

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Uma estudante de Direito foi encontrada morta dentro do seu carro em São Leopoldo, no Vale do Sinos, no início da madrugada desta terça-feira. Conforme a Delegacia de Homicídios, Yeda Anahaia Aguete da Rocha, 33 anos, foi assassinada com um tiro à queima-roupa no rosto e facadas no pescoço, tórax e braços por volta da 1h20min na Rua Lindomar de Borba, no bairro São Miguel.

3. Decretada prisão de motorista do Camaro que atropelou três em Florianópolis



Foto: Reprodução / Facebook

Após o pedido de prisão preventiva ter sido aceito pela Justiça, o motorista do Camaro que atropelou três pessoas na madrugada de Réveillon nos Ingleses, em Florianópolis, é oficialmente considerado foragido. Jeferson Bueno, 29 anos, fugiu do local do acidente e responderá pelo crime de homicídio doloso e duas tentativas de homicídios. Vítimas de atropelamento em SC planejavam retorno da família a Passo Fundo.

4. Anvisa suspende venda de lotes de Dipirona, Biotônico Fontoura e Epocler



Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do recolhimento voluntário de uma série de lotes de medicamentos da marca Brainfarma. A Hypermarcas avisa que sua subsidiária recolheu voluntariamente 119 lotes de medicamentos. Confira os medicamentos e respectivos lotes suspensos.

5. Ganhador da Mega Sena que apostou no RS ainda não retirou prêmio



Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Ao que parece, o novo milionário do Rio Grande do Sul não está com muita pressa para ter o prêmio em mãos. De acordo com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, o dono da aposta de Fazenda Vilanova, uma das seis vencedoras da Mega Sena da Virada 2016, ainda não sacou os R$ 36.824.758,22.

6. Slogan de campanha do Ministério dos Transportes causa polêmica



Foto: Reprodução / Ministério dos Transportes

Com o objetivo de reduzir acidentes no trânsito, uma campanha do Ministério dos Transportes despertou reações exaltadas e, como quase tudo que viraliza na internet, também virou piada em redes sociais nesta terça-feira. Puxada pelo slogan "Gente boa também mata", a publicidade divulgada em rádio, TV e em mídias fixas pela rua tenta alertar para o fato de que qualquer um pode provocar um acidente fatal — mesmo pessoas bem intencionadas. A maneira como o tema foi abordado na campanha, porém, causou incômodo em algumas pessoas.

7. Grêmio estreia com vitória na Copa São Paulo

Foto: Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

O Grêmio venceu na sua estreia na Copa São Paulo. A equipe do técnico Beto Almeida fez 3 a 1 no Brasília, e termina a primeira rodada da competição na liderança do Grupo 1. Votuporanguense e Auto Esporte-PB ficaram no empate em 1 a 1. Erick, no primeiro tempo, e Khevin e Diuonathã, na segunda etapa, fizeram os gols gaúchos. Joel descontou para o Brasília.



8. Medeiros assume presidência do Inter

Foto: Camila Domingues / Especial

Marcelo Medeiros tomou posse como novo presidente do Inter nesta terça-feira. A partir de agora, o filho do ex-presidente colorado Gilberto Medeiros e sobrinho de outro ex-mandatário do Inter, Marcelo Feijó, terá por missão resgatar o clube da segunda divisão. Além de Medeiros e de sua direção, foram empossados também 150 novos conselheiros.



Ao receber o cargo de presidente do Inter, Marcelo Medeiros, de 56 anos, vestido com um terno gris e gravata vermelha, prometeu:

— Os desafios são grandes, mas o Inter é maior. Trabalhando juntos, vamos superá-los.