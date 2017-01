Desfile de carnaval da Capital tem data remarcada: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Governo do RN confirma 26 mortos em rebelião em presídio

A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte confirmou no fim da tarde de domingo pelo menos 26 mortos em rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. Todas as vítimas teriam sido decapitadas. O motim começou na noite de sábado e só foi controlado no início da manhã deste domingo, com a entrada de policiais militares e agentes penitenciários no local.



2. INSS retoma hoje pente-fino no auxílio-doença

Recomeça nesta segunda-feira o pente-fino do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) contra fraudes. Quem recebe o auxílio-doença há mais de dois anos, é aposentado por invalidez ou pensionista com menos de 60 anos vai ter de provar que realmente precisa do benefício. Todos devem receber uma carta do INSS com aviso de que necessitam marcar a perícia. O prazo para fazer o agendamento pelo número 135 é de cinco dias. Nada muda para quem já recebeu notificação e está com agendamento programado a partir de terça-feira. Aqueles que tinham perícia marcada entre novembro e segunda-feira terão a data remarcada pelo INSS e devem esperar a convocação.

3. Desfile de carnaval de Porto Alegre tem data remarcada

Martelo batido. Os desfiles das escolas de samba e tribos carnavalescas da Capital serão nos dias 23 (série Bronze), 24 (série Prata) e 25 de março (série Ouro), durante as comemorações do aniversário de 245 anos de Porto Alegre. O local será o Complexo Cultural do Porto Seco como local do Carnaval e, com isso, está garantida a competição entre as entidades carnavalescas, além do uso de carros alegóricos.

4. Aplicativo dará desconto de 50% nas corridas de táxis a partir de hoje

A partir de hoje quem solicitar táxi pelo aplicativo do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintáxi) ganhará desconto de 50% no valor das corridas. O benefício será ofertado até a meia-noite de 28 de fevereiro. Se a promoção for bem aceita, o sindicato avalia estender promoções a partir de março.



5. Inter chega a acordo com Juventude e acerta contratação de Klaus

O Inter definiu no domingo a contratação do zagueiro Klaus, 23 anos. O Juventude aceitou a proposta de empréstimo de um ano e já liberou o atleta da concentração em Bento Gonçalves. O defensor chega a Porto Alegre nesta segunda para fazer exames médicos e assinar contrato. Klaus foi um dos destaques no acesso do Juventude à Série B em 2016, quando era um dos principais jogadores do time do técnico Antônio Carlos Zago, hoje no comando do Inter.

6. Renato comanda primeiro treino com bola do Grêmio na pré-temporada

Os jogadores do Grêmio realizaram, na tarde de domingo, o primeiro treino com bola na pré-temporada. Foi uma movimentação em campo reduzido, com minigoleiras, para valorizar a posse de bola. O grupo foi dividido em três equipes, sempre monitoradas de perto pelo técnico Renato Portaluppi. Edílson, que se recupera de lesão no joelho, não participou do trabalho. Ele realizou corridas em volta do gramado, repetindo o treino que havia feito no turno da manhã.

7. Segunda-feira terá chuva em todo o RS

A semana começará com chuva em todo o Rio Grande do Sul. Entre a segunda e a terça-feira, a chegada de um ciclone extratropical vindo do Sul provocará precipitações volumosas em todas as regiões, podendo chegar a cerca de 50mm em municípios da fronteira com o Uruguai e do Oeste. Na segunda-feira, a temperatura deve variar entre os 15°C, na Serra, e os 35°C, no Vale do Rio Pardo.

Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA