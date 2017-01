Desfile de carnaval de Porto Alegre tem data remarcada

No Porto Seco

Martelo batido! Juarez Gutierres, da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre (Liespa), anunciou no programa Gaúcha no Carnaval, da Rádio Gaúcha, que os desfiles das escolas de samba e tribos carnavalescas da Capital serão no Complexo Cultural do Porto Seco nos dias 23 (série Bronze), 24 (série Prata) e 25 de março (série Ouro), durante as comemorações do aniversário de 245 anos de Porto Alegre. As informações são da Rádio Gaúcha.



Com a manutenção do Porto Seco como local do Carnaval, está garantida a competição entre as entidades carnavalescas, além do uso de carros alegóricos, que dificilmente seriam utilizados se os desfiles fossem em outro local da cidade.



Leia mais:

Veja quem são as 16 candidatas a Rainha do Carnaval de Porto Alegre

Imperatriz fala sobre samba-enredo

Nova vinheta da Globeleza estimula debate sobre objetificação da mulher e racismo



A mudança da data foi uma decisão tomada em conjunto entre a Liespa, a UECGAPA e Secretaria Municipal da Cultura. Originalmente, os desfiles estavam marcados para os dias 10, 11 e 18 de março. Com o adiamento, ganha-se mais tempo para captar recursos junto à iniciativa privada.



A BUSCA POR RECURSOS



Para viabilizar o Carnaval, a prefeitura montou um grupo de trabalho que tem a missão de buscar patrocínios. O grupo é liderado pelo secretário de Cultura Luciano Alabarse e conta com integrantes de outras secretarias do município, da Liespa e também da sociedade civil.



A partir de segunda-feira, o grupo inicia uma série de visitas a mais de 10 empresas já contatadas. O prefeito Nelson Marchezan fará o primeiro contato com cada um dos possíveis parceiros.



ESTRUTURA MENOR



Para cortar custos, o projeto original da pista foi totalmente reformulado pela Liespa. Será menor e com menos iluminação. O sistema de som deverá contar com um caminhão e não mais dois, como acontecia nos últimos anos. A previsão é de que a redução da estrutura garanta uma economia de, pelo menos, R$ 2 milhões.



Por conta da necessidade de diminuir a despesa com a estrutura, não haverá noite das Campeãs. A festa das vencedoras deve acontecer no evento a ser realizado na noite do dia 26 de março no Araújo Vianna, alusivo ao aniversário de Porto Alegre.



SEM REBAIXAMENTO



Por conta das dificuldades de recursos até o momento, a Liespa e a UECGAPA decidiram que não haverá rebaixamento. As campeãs das séries Bronze e Prata terão acesso às séries Prata e Ouro, respectivamente.



Leia as últimas notícias de ZH