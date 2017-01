Dez detentos fogem de presídio na região metropolitana de BH

Minas Gerais

Dez detentos fugiram do Presídio Regional de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo. O 48º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais está atuando nas buscas pelos fugitivos, mas até às 16h20min nenhum deles havia sido localizado.

A fuga aconteceu por volta das 3h. Não há registro de mortos ou feridos. Também não houve rebelião no presídio. Os 10 foragidos compartilhavam a cela com outros três detentos que não quiseram participar da fuga.



Leia mais:

Governo do RN confirma pelo menos 27 mortos em rebelião em presídio

RN monta operação para identificar corpos de mortos em presídio

Seis líderes da rebelião são ligados ao PCC, diz governo



Eles serraram as grades do local e usaram uma corda feita de cobertores e lençóis para escapar. A PM encontrou uniformes usados pelos detentos nos arredores da unidade. Os nomes dos foragidos ainda não foram divulgados.



Leia as últimas notícias