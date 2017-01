Dois gaúchos no BBB 17, Boeing atingido por fuzil e notas do Enem: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. RS recupera R$ 2,3 bilhões de devedores

Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Em meio à crise financeira, o governo do RS conseguiu recuperar R$ 2,3 bilhões com devedores em 2016, um recorde histórico. O valor integra a chamada "dívida ativa" do Estado. O dinheiro extra, 29,3% superior à cifra resgatada no ano anterior, equivale a quase duas folhas de pagamento do Poder Executivo.

2. BBB 17 tem dois gaúchos na disputa

Foto: Divulgação / TV Globo

A cinco dias de estrear o Big Brother Brasil 17, agora comandado por Tiago Leifert, a Globo divulgou os participantes. Uma delas é a aposentada Ieda, 70 anos, de Canoas (foto), que diz sempre ter gostado de assistir ao programa. Quem também representa o RS na disputa pelo prêmio é o cirurgião plástico Marcos, de Porto Alegre, 37 anos. Conheça quem está na disputa.

3. Boeing da Latam foi atingido por tiro de fuzil em pleno voo

Um Boeing 767-300 da Latam que faz rotas entre os aeroportos internacionais de São Paulo e Rio de Janeiro e destinos internacionais foi atingido por um disparo de fuzil em pleno voo. O projétil de calibre 7,62 milímetros abriu um buraco e ficou alojado na asa esquerda da aeronave. Em nota, a Latam informou que o incidente não comprometeu a segurança do voo.

4. Baleia encalha em praia de Imbé, no Litoral Norte

Foto: Marcelo Carôllo / Agencia RBS

Uma baleia da espécie de Bryde encalhou nesta quarta-feira em Imbé, no Litoral Norte. O animal, de aproximadamente 40 toneladas, foi localizado na altura da guarita 127, em Balneário Presidente, segundo a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, que esteve no local. De acordo com biólogo do Ceclimar, a espécie é comum no litoral gaúcho, e costuma ser registrada pelo menos uma morte desse animal por ano nas praias.



5. Resultado do Enem 2016 é divulgado pelo MEC

Foto: Débora Ely / Agência RBS

Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 já pode saber a sua nota. Os resultados individuais de desempenho na prova foram divulgados por volta das 11h30 desta quarta-feira. A maior nota do Enem de 2016 foi registrada em matemática e suas tecnologias (991,5); a mais baixa, em linguagens e códigos e suas tecnologias (287,5).

6. Secretaria da Segurança Pública fecha depósito ilegal em Alvorada

Foto: Rodrigo Ziebell / SSP/Divulgação

A força-tarefa dos desmanches vistoriou na manhã desta quarta-feira um depósito clandestino de peças situado na Rua José do Patrocínio, em Alvorada. A rua estava tomada de carros para desmanches, uma irregularidade flagrada pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI).



7. Barulhos similares a tiros interrompem treino do Grêmio

Foto: José Alberto Andrade / Agencia RBS

O treino da tarde desta quarta-feira no Grêmio foi interrompido por alguns instantes por barulhos similares a tiros nas proximidade do CT Luiz Carvalho. A segurança do clube foi mobilizada para tentar identificar a origem dos sons, enquanto o técnico Renato Portaluppi e o grupo de jogadores aguardavam o "ok" para recomeçar a atividade. Os seguranças do Grêmio acreditam que os sons seriam disparos de uma arma de baixo calibre.



8. D'Alessandro tatua taças que conquistou em Inter e River

Foto: Fernando Gomes / Agência RBS

D'Alessandro tatuou as taças dos títulos conquistados com Inter e River Plate nas duas coxas. Na coxa esquerda, estão gravados os troféus da Copa Sul-Americana (2008), Libertadores (2010) e Recopa Sul-Americana (2011) conquistados pelo Inter. Na direita, a Recopa Sul-Americana e a Copa Argentina (2016) vencidas pelo River Plate.