Duas mulheres morrem em acidente na BR-470, em Blumenau 

Duas mulheres morreram em um acidente no Km 49,5 da BR-470, próximo ao trevo de acesso ao bairro Fortaleza, em Blumenau. A colisão ocorreu por volta das 17h50min desta terça-feira.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um automóvel Celta preto, com placas de Gaspar, foi atingido na traseira por um caminhão Scania R380, com placas de Morro da Fumaça. O impacto prensou o carro com outro caminhão, um Scania T113, de Botuverá, que estava na frente do Celta.



Segundo a PRF, as duas vítimas fatais são uma mulher de 35 anos e outra de 22, ambas ocupantes do Celta. A PRF ainda espera informações do Instituto Geral de Perícias (IGP) para apontar quem era a condutora e quem era a passageira do veículo. Os motoristas dos caminhões não se feriram.

O trânsito ficou interrompido, o que provocou longas filas nos dois sentidos da rodovia. Houve vazamento de óleo no local do acidente, coberto por serragem em ação que teve apoio da guarda de trânsito de Blumenau.



Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).



