São Paulo

O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT-SP), 75 anos, precisou de realizar exames médicos na noite da sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir uma "forte fisgada na costela". De acordo com o ex-senador, ele jogava capoeira durante um evento quando "deu uma virada mais ousada com o corpo".

Conforme os exames, o vereador não sofreu nenhuma fratura, mas deverá passar um tempo sentindo dores. Suplicy fez um comentário sobre o episódio em seu perfil no Facebook. Leia: