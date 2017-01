Efeito da redução do juro deverá ser pequeno ao consumidor: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Efeito da redução do juro básico deverá ser pequeno nas taxas ao consumidor

O corte de 0,25 ponto percentual do juro básico da economia em novembro e a expectativa por novas reduções conseguiu diminuir, mesmo que de forma ínfima, as taxas das operações de crédito no país em dezembro. Mas a continuidade do processo de barateamento do dinheiro — para consumo e investimentos — vai depender também da trajetória do desemprego e da inadimplência. O recuo do custo dos empréstimos no mês passado foi apenas o segundo em um intervalo de dois anos. Hoje, o Banco Central toma decisão sobre juro que deve definir o ritmo da economia neste ano.



2. INSS prevê corte de R$ 1,45 bilhão com benefícios cancelados no RS

O governo federal projeta economia anual de R$ 1,45 bilhão com pente-fino em cerca de 180 mil benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Estado. A força-tarefa que revisa a concessão de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez será retomada na próxima segunda-feira, dia 16. O governo projeta cortar 80% dos auxílios-doença e cerca de 20% das aposentadorias por invalidez. No caso do pagamento de auxílio por incapacidade laboral, no ano passado, esse percentual se manteve em 80%.



3. UFRGS divulga gabaritos do terceiro dia do vestibular

O gabarito do terceiro dia de provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) já está disponível. Na terça-feira, foram aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia. Médias e abstenções serão divulgadas na quarta-feira pela manhã, último dia de vestibular. O encerramento será com as provas de História e Matemática. O listão com os nomes dos selecionados será divulgado até o dia 21 de janeiro. O segundo dia do vestibular da UFRGS teve taxa de 17,73% de abstenção.



4. Árvore cai e bloqueia Avenida Plínio Brasil Milano

Uma árvore de grande porte caiu e bloqueia totalmente a avenida Plínio Brasil Milano, na zona norte da Capital, desde a madrugada desta quarta-feira. A interrupção ocorre no cruzamento com a Rua Andaraí. Fios de energia elétrica e telefonia, além de postes, foram derrubados durante a queda da árvore. Equipes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) trabalham na região e não há previsão de quando a via será liberada. Veja aqui quais são os desvios indicados.

5. Inter se reapresenta sem Alex

A reapresentação do Inter nesta quarta, às 10h, será sem Alex. Na terça, o clube comunicou que rescindiu o contrato com o meia, que desejava se aposentar no clube. Alex era, ao lado de Ceará, remanescente da equipe campeã da América e Mundial em 2006. Em nota publicada em seu site oficial, o Inter agradece ao jogador pelo profissionalismo.



6. Grêmio aguarda por exame de Gabriel Fernández

O atacante uruguaio Gabriel Fernández revelou, na terça-feira, ter passado por uma cirurgia para reconstrução de ligamento cruzado, em março de 2015. Com isso, clube espera por resultado de exame para anunciá-lo. Representantes do jogador garantem que, mesmo após a cirurgia, Fernández atuou com normalidade pelo Racing, do Uruguai.



7. Quarta-feira pode ter chuva em boa parte do Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira, a frente fria que está atuando sobre o Rio Grande do Sul começa a se afastar. Mas, ainda há possibilidade de chuva em boa parte do Estado. Na Região Sul, a previsão é de tempo firme. Nas demais áreas, podem ocorrer precipitações e temporais isolados. Para o Litoral Norte, a previsão é de tempo fechado e podem ocorrer pancadas fracas de chuva ao longo do dia. Tramandaí deve ter máxima de 26°C — na terça-feira, a temperatura chegou a 31°C. Na Capital, os termômetros poderão registrar entre 20°C e 26°C — temperatura mais amena do que a registrada nos últimos dias.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA