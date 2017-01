Ele ajudou a derrubar um ditador. Em Nova York, é mais um rosto na multidão

The New York Times

Nova York – Todo conjunto habitacional nos Estados Unidos está recheado com relatos individuais de luta e sobrevivência. Esta é a história de um homem elegante de chapéu fedora preto que mora na unidade 16G no Bronx.

Ele se chama Souleymane Guengueng e derrubou um ditador africano assassino.

Na década de 1980, Guengueng era uma das muitas pessoas aprisionadas e torturadas durante o governo brutal do presidente Hissène Habré no Chade, país sem acesso ao mar no centro da África. Quando foi solto da prisão depois de dois anos e meio, Guengueng começou a lutar por justiça, registrando meticulosamente os testemunhos de sobreviventes e parentes dos que foram mortos por ordem de Habré. Terminou com registros detalhando a violência e a morte de mais de 700 pessoas.

Defensores dos direitos humanos pegaram seus relatos e os usaram como provas fundamentais para processar criminalmente Habré. O processo não foi fácil. Achar um tribunal para processar um chefe de estado se mostrou complicado. Durante mais de 16 anos, o processo andou de um lado para outro entre nações e continentes, com Guengueng fazendo seu pedido pessoal por justiça a quem quisesse ouvir.

Em maio, em Dacar, Senegal, onde Habré vivia exilado, o ditador foi finalmente condenado, sentença da qual ainda pode recorrer.

No dia do veredito de culpado, um desafiador Habré, usando óculos escuros e com a cabeça envolta em lenços brancos como se ele se preparasse para uma tempestade no deserto, ergueu os punhos e gritou para seus defensores no tribunal.

Guengueng também estava no tribunal, com seu famoso chapéu na cadeira ao lado, ladeado por defensores dos direitos humanos que buscaram a condenação de outros ditadores. Ele fora uma testemunha decisiva no julgamento. Lágrimas brotaram de seus olhos, em uma mistura de orgulho, vingança, tristeza e alívio.

"Foi como uma experiência extracorpórea para mim. Habré agora está na prisão. Habré deve estar dizendo: 'Olhem só para mim agora, ele está neste lugar e eu estou na prisão'", diz Guengueng, 67 anos.

Para ele, "este lugar" é um pequeno apartamento de três quartos no Bronx, um dos 160 em um imponente conjunto habitacional em uma rua comum e movimentada de Nova York.

No mundo dos direitos humanos, Guengueng é uma celebridade, sendo às vezes parado na rua por pessoas que o reconhecem quando ele viaja pelo mundo. Em Nova York, é apenas outra face na multidão.

Guengueng chegou aos Estados Unidos em 2002 vindo de uma casa de tijolos em Ndjamena, a capital do Chade, para aceitar um prêmio de direitos humanos. Ele se encontrou com o ator Samuel L. Jackson, cruzou a rodovia estadual número um da Califórnia ao longo da costa do Pacífico num conversível e deu uma desviada para conhecer Carmel-by-the-Sea, na Califórnia. "Très chic!", disse ele, com olhos arregalados.

Voltou ao Chade, onde a maioria das pessoas vive com menos de US$ 5 por dia, para retomar o emprego de contador da Comissão da Bacia do Lago Chade, grupo multinacional que administra recursos naturais ao redor do lago. De acordo com Guengueng, seu ativismo em busca de julgamento de Habré terminou cansando a comissão e ele perdeu o emprego.

Guengueng culpa seu trabalho na comissão pelos problemas com o governo Habré. Em determinado momento de seu governo, a comissão mudou sua sede para o vizinho Camarões e Guengueng presume que os apoiadores de Habré devem ter chamado os funcionários públicos do grupo de inimigos políticos.

Em 2005, enquanto vivia no Chade, Guengueng teve uma lesão na retina. Ele sempre usara óculos fundo de garrafa por causa dos problemas de visão e diz acreditar que o período preso piorou a situação.

Reed Brody, ex-advogado do Human Rights Watch que se dedicou com vigor ao processo contra Habré, conseguiu que Guengueng fosse se tratar em Nova York. Ele se recuperou no apartamento de Brody no Brooklyn, dando longas caminhadas por Prospect Park.

Enquanto os olhos se recuperavam, começou a ouvir de amigos e familiares que sua vida correria risco se voltasse para casa. Habré foi derrubado por um golpe em 1990, mas ainda tinha muitos apoiadores no Chade.

Com a ajuda do Human Rights Watch, Guengueng teve êxito ao pedir asilo nos EUA. Em seguida, trouxe a esposa e sete filhos para Nova York.

Então, surgiram problemas financeiros e azar. Ele trabalhava para o Human Rights Watch, cuidando de casos criminais em Nova York, mas o trabalhou acabou.

Foi contratado como guarda noturno, mas, em 2007, durante caminhada pelo calçadão de Coney Island, caiu e quebrou a perna. A recuperação foi longa e ele perdeu o emprego.

A filha mais velha sustentava a família trabalhando em um restaurante, mas adoeceu e morreu, deixando a família com pouca renda.

A vida familiar era tensa. Guengueng é trilíngue, mas o inglês é uma dificuldade. Fazer aulas não ajudou. Em Nova York, a esposa achava que perdera a independência vivendo em um lugar desconhecido sem falar o idioma local. E Nova York era fria. No Chade, a temperatura à tarde raramente baixa dos 30º C.

Guengueng não desistiu. Junto com alguns amigos, reuniu recursos para comprar uma delicatéssen, mas perderam o dinheiro quando o negócio não vingou. Ele se matriculou em um curso de contabilidade médica, mas não achou emprego na área. Tentou ser taxista, mas o trabalho piorou a situação de sua perna, que nunca mais fora a mesma depois do tombo. A esposa fez curso de babá, mas não tinha espaço para cuidar das crianças. No Chade, outra filha morreu em um incêndio.

Guengueng intercalava as tribulações diárias com o trabalho no caso Habré, voando com Brody para tribunais pelo mundo inteiro para pedir justiça pessoalmente.

"Ele é um herói. Fez muita coisa para mudar a história, mas sua rotina é cheia de tristezas e dificuldades", diz Brody.

A família trocou a casa de um amigo em Long Island por um apartamento pequeno no Queens, mas não conseguiu pagar o aluguel de US$ 2 mil e foi despejada.

Três anos e meio atrás, tiveram que ir morar em um abrigo para sem-teto, onde se apertaram em dois cômodos. Determinado a encontrar algo melhor, ele praticamente decorou as complexas leis habitacionais nova-iorquinas enquanto buscava por uma casa subsidiada.

Finalmente, em março, a família deixou o abrigo e se mudou para o apartamento atual no Bronx. Ele mora ali com três filhos; os outros são adultos e moram em outros lugares. A maioria fala inglês e um deles, Jacob, 25 anos, se formou na faculdade e é motorista do Uber.

Em uma tarde recente no apartamento de Guengueng, passava um filme da Costa do Marfim na televisão. Brody veio visitar o velho amigo. Guengueng insistiu em tirar dos armários os prêmios e estatuetas ganhos pelos trabalhos com direitos humanos. Ele os tocou cuidadosamente como se fossem joias preciosas.

Enquanto aguarda o resultado da apelação de Habré, Guengueng diz que a antiga obsessão com o processo chegou ao fim.

"É como se tivesse ocorrido uma cura psicológica. Se eu tivesse permitido que a situação persistisse e tivesse uma vida normal, iria me sentir incompleto, como se fosse um homem pela metade", diz Guengueng, cujo rosto é marcado por profundas cicatrizes tribais.

O caso também foi exaustivo para Brody. Ele largou o emprego no Human Rights Watch em meados do ano passado e agora faz trabalho legal voluntário.

"Nós dois estamos desempregados", afirma Guengueng, cutucando Brody e sorrindo.

Apesar das dificuldades em Nova York, Guengueng qualifica sua vida nos Estados Unidos como um sucesso. A família tem acesso ao sistema de saúde. Os filhos estudaram. Ele e a maioria dos familiares se tornaram cidadãos norte-americanos. E está encantado com seu novo apartamento.

"Estamos no paraíso agora", garante.

Guengueng, que se acha velho demais para achar um bom emprego, passa os dias circulando por organismos municipais em busca de auxílio alimentação e habitacional. De vez em quando, a dura rotina é quebrada por um jantar formal em Manhattan onde recebe prêmios por seu trabalho.

Quer criar uma fundação onde possa orientar outras vítimas como ele, mas ainda não achou um grande doador. Suas atribulações chegaram ao fim.

"Agora, penso nos outros", garante.

Por Dionne Searcey